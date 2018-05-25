ХК «Сибирь» переманил в свой состав ещё одного канадца
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании однолетнего контракта с новым центральным нападающим — 30-летним Кори Эммертоном из Канады.
Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба днём 25 мая.
«За плечами форварда лиги OHL, AHL и NHL. В NHL играл за "Дейтрот" (157 матчей, из них 18 в Кубке Стэнли, 23 очка. В сезоне 2014/2015 играл в Континентальной хоккейной лиге за ХК "Сочи" (64 матча, 29 очков (17+12), затем переехал в Швейцарию, где защищал цвета "Амбри-Пиотты"», — рассказали в ХК «Сибирь».
В пресс-службе добавили, что за три сезона Кори Эммертон провёл 139 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 98 очков. Кроме того, канадец сыграл 24 матча в плей-офф, где заработал 21 балл.
Уже известно, что в следующем сезоне в ХК «Сибирь» вернётся канадский вратарь Дэнни Тэйлор. Также на сайте хоккейного клуба сообщается о том, что руководство «Сибири» договорилось о подписании однолетнего контракта с финским крайним нападающим Юлиусом Юнттилой. Он почти всю свою карьеру провёл в родном клубе Karpat. Исключением стал лишь сезон 2016/2017, когда хоккеист пробовал свои силы в Швеции.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/hcsibir1962