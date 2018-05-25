Готовьтесь к пробкам: выезд из Новосибирска останется без светофоров в двух местах
Сибуправтодор объявил об отключении светофоров на Чуйском тракте под Новосибирском.
Светофоры отключат завтра, 26 мая, с 8:00 до 13:00 на участке возле посёлка Новый и с 13:00 до 17:00 возле улицы Химзаводской в Бердске.
«Будут производиться работы по замене опор светофорных объектов, на период производства работ светофорные объекты будут выключены. Просим водителей при проезде участков руководствоваться дорожными знаками и разметкой, приносим извинения за временные неудобства», — предупредили в Сибуправтодоре.
НГС публикует карту с местами отключений.
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Елена Громкова
Фото Анны Наумцевой
Фрагмент справочника 2ГИС