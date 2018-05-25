Больше 10 водителей пробили колёса в коварной яме на Широкой

Водители пробили колёса своих авто на пересечении Широкой и Демьяновской
Водители пробили колёса своих авто на пересечении Широкой и Демьяновской

Сегодня, 25 мая, больше десятка водителей повредили колёса своих машин в яме возле трамвайных рельсов на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска.


Об этом корреспонденту НГС рассказал Игорь Хисамов — он пробил колёса, когда ехал в этом месте на своей «Хонде Стрим».


По словам водителя, в 10:30 он проезжал по улице Широкой со стороны площади Труда в сторону Забалуева. При пересечении трамвайных рельсов на перекрёстке с улицей Демьяновской он заехал в скрытую под водой яму и пробил оба левых колеса. Тут же выяснилось, что жертвой ямы сегодня стал не он один.


«Стояло девять машин [с повреждёнными колёсами], я был десятый. После меня ещё одна девушка порезала», — описал ситуацию Игорь Хисамов.


В скрытую под водой ловушку попали больше десятка машин
В скрытую под водой ловушку попали больше десятка машин


Водитель уточнил, что некоторые потерпевшие не стали ждать полицию, а просто оставили свои контакты и вызвали эвакуаторы, которые увезли машины на шиномонтажки. На месте остались шесть или семь автомобилей. «У всех боковые порезы. Скорее всего, покрышки восстановлению не подлежат. Причём сейчас останавливались автолюбители, и парень один сказал, что он вчера точно так же тоже два колеса порвал здесь», — отметил водитель.


По его словам, в ожидании полиции потерпевшие прикрыли яму старой покрышкой, которую нашли возле гаражей, чтобы другие машины смогли объехать ловушку.


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, планируют ли дорожники убрать эту яму и когда именно это произойдёт.


Потерпевшие водители прикрыли яму старой покрышкой
Потерпевшие водители прикрыли яму старой покрышкой


Водители машин с пробитыми колёсами остались ждать полицейских
Водители машин с пробитыми колёсами остались ждать полицейских


Накануне в новом выпуске проекта «Где дороги?» НГС рассказал о серьёзных препятствиях в Заельцовском парке, провалившемся новом тротуаре в парке Дзержинского и незакрытых колодцах, в которые могут упасть горожане.

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