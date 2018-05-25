Больше 10 водителей пробили колёса в коварной яме на Широкой

Водители пробили колёса своих авто на пересечении Широкой и Демьяновской

Сегодня, 25 мая, больше десятка водителей повредили колёса своих машин в яме возле трамвайных рельсов на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска.







Об этом корреспонденту НГС рассказал Игорь Хисамов — он пробил колёса, когда ехал в этом месте на своей «Хонде Стрим».







По словам водителя, в 10:30 он проезжал по улице Широкой со стороны площади Труда в сторону Забалуева. При пересечении трамвайных рельсов на перекрёстке с улицей Демьяновской он заехал в скрытую под водой яму и пробил оба левых колеса. Тут же выяснилось, что жертвой ямы сегодня стал не он один.







«Стояло девять машин [с повреждёнными колёсами], я был десятый. После меня ещё одна девушка порезала», — описал ситуацию Игорь Хисамов.







В скрытую под водой ловушку попали больше десятка машин





Водитель уточнил, что некоторые потерпевшие не стали ждать полицию, а просто оставили свои контакты и вызвали эвакуаторы, которые увезли машины на шиномонтажки. На месте остались шесть или семь автомобилей. «У всех боковые порезы. Скорее всего, покрышки восстановлению не подлежат. Причём сейчас останавливались автолюбители, и парень один сказал, что он вчера точно так же тоже два колеса порвал здесь», — отметил водитель.







По его словам, в ожидании полиции потерпевшие прикрыли яму старой покрышкой, которую нашли возле гаражей, чтобы другие машины смогли объехать ловушку.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, планируют ли дорожники убрать эту яму и когда именно это произойдёт.





Потерпевшие водители прикрыли яму старой покрышкой





Водители машин с пробитыми колёсами остались ждать полицейских





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