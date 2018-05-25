Вагон новосибирского метро украсили редкими фото пограничников
Сегодня, 25 мая, в новосибирском метро презентовали новый вагон, посвящённый 100-летию пограничной службы, — сотрудники Музея Новосибирска нашли редкие фотографии для выставки и рассказали интересные факты.
«Самое, наверное, главное, к чему мы стремились, создавая эту экспозицию, — напомнить нашим горожанам о том, что спокойная жизнь, которую мы сегодня имеем, благодаря тому, что есть люди, которые защищают границу», — рассказала на презентации директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
— Хронология выставки начинается с XVI века, когда только формируется русское государство, и вот уже тогда главная проблема, которая возникла, — это борьба с контрабандистами, — рассказала Щукина.
По словам Елены Щукиной, материалы выставки рассчитаны на пассажиров всех возрастов.
«Мы хотели, чтобы это были фотографии, которые хочется рассматривать, — поделилась автор выставки. — Наша задача была не только дать информацию, что из себя представляет пограничная служба, какие задачи она выполняет, но и нам хотелось, чтобы были какие-то интересные факты».
Так, например, пассажиры могут узнать о легендарных пограничниках — Никите Карацупе, который задержал 338 нарушителей, и 12-летнем Шуре Голубеве, который в своём юном возрасте начал служить на границе во время начала Великой Отечественной войны.
Ещё один интересный факт, о котором можно узнать на выставке, — это победа русских пограничников в футбольном матче с англичанами в 1943 году во время Тегеранской конференции.
День пограничника отмечается 28 мая — в этом году службе исполняется 100 лет.
В новосибирском метро уже несколько вагонов и поездов с тематическими выставками — месяц назад появился вагон с красивыми фотографиями далёких уголков Сибири.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова