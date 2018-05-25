НГУ объявил набор желающих изучать искусственный интеллект

Стоимость обучения по новой программе — 61 тысяча 155 рублей в семестр

Новосибирский государственный университет объявил о новой магистерской программе — «Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение».





«Магистерская программа предполагает обучение по семи основным курсам: основы искусственного интеллекта, семантическое моделирование (программирование), теория измерений и семантический анализ данных, обработка и хранение больших данных, инструменты искусственного интеллекта и анализа данных, машинное обучение и нейронные сети. Также по направлениям Data Engineering, Computer Science, Data Analytics предусмотрено 20 курсов на выбор. Кроме того, обучающимся предстоит пройти практику в крупных компаниях», — сообщает пресс-служба вуза.





Набор на новый учебный год в 2018 году — 10 человек, в том числе 5 на бюджетной основе. Желающим нужно будет пройти вступительные испытания: собеседование, образовательный конкурс по математике и конкурс индивидуальных достижений. Срок обучения — 2 года.





«Целевая аудитория программы: выпускники физико-математических и информационных факультетов», — передаёт пресс-служба вуза слова руководителя магистерской программы, сотрудника Лаборатория аналитики потоковых данных и машинного обучения НГУ Баира Тучинова.







По данным сайта Glassdoor, отмечает пресс-служба НГУ, в США на сегодняшний день обнаружено более 500 объявлений, содержащих слова «искусственный интеллект». В России специалист в области искусственного интеллекта — профессия будущего, однако востребованная уже сегодня.





«Современные компании используют искусственный интеллект для автоматизации задач, которые раньше решались людьми. Большинство технологических компаний расценивают искусственный интеллект как основу своих будущих продуктов. Дефицит квалифицированных кадров в этой области огромен. По оценкам консалтинговой компании Element AI, менее 10 000 человек в мире имеют компетенции в этой области. Кадровый дефицит выливается в рост компенсаций: зарплаты специалистов достигают 150–300 тысяч долларов в год», — сообщает пресс-служба вуза.





В середине мая в НГУ рассказывали, что вуз объявил о наборе на ещё одну новую программу — в университете будут готовить юристов в сфере здравоохранения.