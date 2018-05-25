Студент СГУПСа выпал с пятого этажа общежития
Вечером 24 мая с пятого этажа общежития Сибирского государственного университета путей сообщения выпал студент.
В следственном управлении СК РФ по НСО корреспонденту НГС рассказали, что сейчас Заельцовский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту обнаружения тела 19-летнего студента возле общежития СГУПСа.
Инцидент произошёл в 23:00. На теле есть повреждения, характерные для падения с высоты.
В СГУПСе пока воздерживаются от комментариев.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова