Школьник попал под машину во дворе и сломал позвоночник

Авария в Ленинском районе случилась возле дома Титова, 30
Авария в Ленинском районе случилась возле дома Титова, 30

Вчера, 24 мая, в Новосибирске произошли два ДТП, в которых пострадали дети — 9-летний ребёнок сломал позвоночник.


В Ленинском районе днём 34-летний водитель «Тойоты» ехал по внутриквартальному проезду во дворах недалеко от площади Станиславского.


«Совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Пострадал мальчик 2009 года рождения, с диагнозом неосложнённый компрессионный перелом 6-го, 7-го позвонков был госпитализирован в 3-ю ДКБ», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


Ещё одна авария случилась утром в Дзержинском районе. 51-летняя женщина ехала на автомобиле «Тойота Королла» по парковке торгового комплекса «Восток» на Дегтярёва, 19.


«Совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2002 года рождения (16 лет. — Прим. ред.), который с диагнозом "повреждение связок левого коленного сустава" был доставлен в 6-й травмпункт», — пояснила инспектор.

Прочтений: 7882
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено