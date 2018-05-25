Школьник попал под машину во дворе и сломал позвоночник

Авария в Ленинском районе случилась возле дома Титова, 30

Вчера, 24 мая, в Новосибирске произошли два ДТП, в которых пострадали дети — 9-летний ребёнок сломал позвоночник.







В Ленинском районе днём 34-летний водитель «Тойоты» ехал по внутриквартальному проезду во дворах недалеко от площади Станиславского.





«Совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Пострадал мальчик 2009 года рождения, с диагнозом неосложнённый компрессионный перелом 6-го, 7-го позвонков был госпитализирован в 3-ю ДКБ», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





Ещё одна авария случилась утром в Дзержинском районе. 51-летняя женщина ехала на автомобиле «Тойота Королла» по парковке торгового комплекса «Восток» на Дегтярёва, 19.





«Совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2002 года рождения (16 лет. — Прим. ред.), который с диагнозом "повреждение связок левого коленного сустава" был доставлен в 6-й травмпункт», — пояснила инспектор.