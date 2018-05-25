В Новосибирске начали судить предполагаемого главаря банды лжесиловиков

Банда действовала в городе в 2010 году
Банда действовала в городе в 2010 году

Новосибирский областной суд начал процесс по делу предполагаемого создателя банды лжесотрудников ФСКН Андрея Клевинского.


Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора отдела гос­обвинителей региональной прокуратуры Наталью Ладошкину.


«Группировка, идейным вдохновителем которой, по версии следствия, был Андрей Клевинский, действовала в Новосибирске в 2010 году. У ее участников имелись удостоверения, не отличимые от настоящих документов ФСКН, наручники, радиостанции и небольшой арсенал: автомат, пистолет и обрез. В 2010 году по Новосибирску прокатилась волна нападений на торговцев наркотиками и курительными миксами. Лжеоперативники ФСКН инсценировали официальное задержание наркодилеров и даже составляли протокол, а затем требовали выкуп за освобождение», — пишет издание.


В конце 2010 года новосибирские полицейские ликвидировали группировку. Ее предполагаемый главарь Клевинский был единственным, кому удалось скрыться от правоохранителей. В 2014 году состоялся суд над бандой. На основании обвинительного вердикта присяжных ее участники получили тюремные сроки от семи до 11 лет.


Андрей Клевинский, объявленный в федеральный розыск, раздобыл документы на имя Алексея Шмакова и перебрался в Кемеровскую область. Там, указывается в материалах следствия, он стал промышлять квартирными кражами. 


«В январе 2016 года вора-домушника задержали с поличным и водворили в СИЗО. Вскоре вскрылся обман с документами. По адресу, указанному в паспорте задержанного, оперативники застали настоящего Алексея Шмакова. Как выяснилось, в утерянные им документы была вклеена новая фотография. Личность подозреваемого установили по отпечаткам пальцев, имевшимся в полицейской картотеке. В октябре 2017 года за полтора десятка квартирных краж городской суд Ленинска-Кузнецкого назначил Андрею Клевинскому семь с половиной лет колонии. Апелляционная инстанция Кемеровского облсуда оставила приговор без изменения», — рассказывает «Коммерсантъ».


Алексей Клевинский был объявлен в розыск в 2012 году
Алексей Клевинский был объявлен в розыск в 2012 году


После вступления судебного решения в законную силу Андрея Клевинского конвоировали в Новосибирск. Следователи регионального главка МВД предъявили ему обвинение в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК), вымогательстве (ч. 3 ст. 163), разбойных нападениях (ч. 4 ст. 162) и незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222). Ни с одним из них Андрей Клевинский не согласился, отмечает «Коммерсантъ».

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