В Новосибирске начали судить предполагаемого главаря банды лжесиловиков
Новосибирский областной суд начал процесс по делу предполагаемого создателя банды лжесотрудников ФСКН Андрея Клевинского.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора отдела гособвинителей региональной прокуратуры Наталью Ладошкину.
«Группировка, идейным вдохновителем которой, по версии следствия, был Андрей Клевинский, действовала в Новосибирске в 2010 году. У ее участников имелись удостоверения, не отличимые от настоящих документов ФСКН, наручники, радиостанции и небольшой арсенал: автомат, пистолет и обрез. В 2010 году по Новосибирску прокатилась волна нападений на торговцев наркотиками и курительными миксами. Лжеоперативники ФСКН инсценировали официальное задержание наркодилеров и даже составляли протокол, а затем требовали выкуп за освобождение», — пишет издание.
В конце 2010 года новосибирские полицейские ликвидировали группировку. Ее предполагаемый главарь Клевинский был единственным, кому удалось скрыться от правоохранителей. В 2014 году состоялся суд над бандой. На основании обвинительного вердикта присяжных ее участники получили тюремные сроки от семи до 11 лет.
Андрей Клевинский, объявленный в федеральный розыск, раздобыл документы на имя Алексея Шмакова и перебрался в Кемеровскую область. Там, указывается в материалах следствия, он стал промышлять квартирными кражами.
«В январе 2016 года вора-домушника задержали с поличным и водворили в СИЗО. Вскоре вскрылся обман с документами. По адресу, указанному в паспорте задержанного, оперативники застали настоящего Алексея Шмакова. Как выяснилось, в утерянные им документы была вклеена новая фотография. Личность подозреваемого установили по отпечаткам пальцев, имевшимся в полицейской картотеке. В октябре 2017 года за полтора десятка квартирных краж городской суд Ленинска-Кузнецкого назначил Андрею Клевинскому семь с половиной лет колонии. Апелляционная инстанция Кемеровского облсуда оставила приговор без изменения», — рассказывает «Коммерсантъ».
После вступления судебного решения в законную силу Андрея Клевинского конвоировали в Новосибирск. Следователи регионального главка МВД предъявили ему обвинение в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК), вымогательстве (ч. 3 ст. 163), разбойных нападениях (ч. 4 ст. 162) и незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222). Ни с одним из них Андрей Клевинский не согласился, отмечает «Коммерсантъ».
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НГС
Фото Александра Ощепкова (1), nov-mvd.ru (2)