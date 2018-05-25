СУНЦ НГУ вошёл в «тройку» лучших школ России
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в четвёртый раз составило ежегодный рейтинг российских школ. Это исследование посвящено поступлению школьников в лучшие вузы страны – университеты из топ-30 рейтинга вузов RAEX. Место в рейтинге школ определяется количеством выпускников, ставших студентами вузов из первой «тридцатки».
Первое и второе место в этом году, как и в прошлом, досталось двум московским школам: лицею № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана и СУНЦ МГУ, а СУНЦ НГУ стал третьим, сообщила пресс-служба НГУ. В прошлом году новосибирское учебное заведение, ранее известное как ФМШ, было в списке RAEX пятым.
Всего в рейтинг RAEX вошли 300 школ из различных регионов России. Новосибирская область была представлена 11-ю школами.
Недавно НГС сообщал о том, что НГУ стал одним из лидеров научной продуктивности вузов России.
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Валерий Иванов
Фото Густаво Зырянова