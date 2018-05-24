Зверям в квартире не место: в Госдуму внесён новый законопроект
В Государственную Думу Российской Федерации был внесён законопроект о запрете содержания опасных животных в домашних условиях. Если этот законопроект станет законом, то содержание отдельных видов опасных животных в домашних условиях будет запрещено, а звери, которых приобрели до 1 июля 2019 года, нужно будет зарегистрировать. Об этом сообщается на сайте российского парламента.
Один из авторов законопроекта, заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева сказала, что «законопроект — это ответ на резонансные случаи выгуливания тигров на детских площадках, содержания рысей на балконах многоэтажек. Тигры, львы и медведи в доме – это нарушение здравого смысла… Никаких черепашек, хомячков, спаниелей закон не затронет».
Если же животное приобретено до 1 июля 2019 года, оно сможет проживать у владельца до естественной смерти. При этом его надо обязательно зарегистрировать до 1 июля 2020 года. К этому же сроку должны быть зарегистрированы и собаки потенциально опасных пород. Перечень животных, запрещённых к содержанию в домашних условиях, будет утверждён правительством РФ.
Ранее НГС сообщал о том, что во время гастролей цирка Демидовых по ТРЦ «Сибирский Молл» на поводке выгуливали тигра.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Валерий Иванов
Фото Стаса Соколова