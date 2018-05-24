Зверям в квартире не место: в Госдуму внесён новый законопроект

"Законопроект — это ответ на резонансные случаи выгуливания тигров на детских площадках"

В Государственную Думу Российской Федерации был внесён законопроект о запрете содержания опасных животных в домашних условиях. Если этот законопроект станет законом, то содержание отдельных видов опасных животных в домашних условиях будет запрещено, а звери, которых приобрели до 1 июля 2019 года, нужно будет зарегистрировать. Об этом сообщается на сайте российского парламента.







Один из авторов законопроекта, заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева сказала, что «законопроект — это ответ на резонансные случаи выгуливания тигров на детских площадках, содержания рысей на балконах многоэтажек. Тигры, львы и медведи в доме – это нарушение здравого смысла… Никаких черепашек, хомячков, спаниелей закон не затронет».







Если же животное приобретено до 1 июля 2019 года, оно сможет проживать у владельца до естественной смерти. При этом его надо обязательно зарегистрировать до 1 июля 2020 года. К этому же сроку должны быть зарегистрированы и собаки потенциально опасных пород. Перечень животных, запрещённых к содержанию в домашних условиях, будет утверждён правительством РФ.







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