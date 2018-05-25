Дешёвый бензин: не ждите

Средняя цена литра 92-го бензина составляет 39,25 рубля
Средняя цена литра 92-го бензина составляет 39,25 рубля

Снижение акцизов на топливо не приведет к удешевлению бензина на АЗС, заявил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.


«К снижению цен прийти будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — сказал чиновник, выразив надежду лишь на остановку роста цен.


Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак сообщил, что принято решение о снижении топливных акцизов: на дизель на 2000 рублей, на бензин — на 3000 рублей. Новые пониженные ставки начнут действовать с 1 июля 2018 года.


В Новосибирске, по данным сервиса Яндекс, на 25 мая средняя цена литра 92-го бензина составляет 39,25 рубля, дизеля — 44,20 рубля, 95-го бензина — 42,35 рубля.


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