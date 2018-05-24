Футбол: сегодня «Сибиряк» проиграл «Тюмени» в гостях
На сегодняшней встрече в полуфинале чемпионата России по мини-футболу между новосибирским «Сибиряком» и «Тюменью» хозяева площадки победили со счётом 2:1, отыгравшись за вчерашнее поражение. Сегодня голы у тюменской команды забили Милованов и Мишарин, а у новосибирцев отличился Дарлан.
На состоявшейся вчера игре тюменцы дважды забили голы в свои ворота и в итоге проиграли «Сибиряку» со счётом 2:3.
Вчера НГС писал о том, как Новосибирск готовится к чемпионату мира по футболу.
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Валерий Иванов
Фото vk.com/pmfc_sibiryak