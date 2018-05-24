Выехавший на встречку Hyundai врезался в фуру на трассе: двое погибших

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы
В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы

Вечером 24 мая водитель и пассажирка Hyundai SantaFe погибли в столкновении с фурой на федеральной трассе в Новосибирской области.


Авария произошла в 18:40 на автодороге P-254 в Коченёвском районе, рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


По предварительным данным, 45-летний водитель грузовика Iveco с полуприцепом ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и, не доезжая Коченёво, попал в аварию. На его полосу выехал встречный Hyundai SantaFe. 


В столкновении погибли водитель легковой машины и его пассажирка — их личности пока не установлены. На месте работали спасатели, которые вырезали людей из Hyundai. Водитель фуры не пострадал, сообщил Константин Шкабарня.


«В результате столкновения движение по федеральной автодороге было заблокировано, то есть фуру развернуло — она сложилась. Было принято решение организовать объезд через Северный обход города Новосибирска. Экипажи [ГИБДД] на месте ситуацию эту контролировали, затора как такового не было», — добавил государственный инспектор отделения пропаганды.

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