Новосибирец лишился двух квартир и «Тойоты» из-за многомиллионных долгов по кредитам

Чтобы арестовать машину, приставам пришлось пуститься за ней в погоню

Судебные приставы арестовали «Тойоту Лэнд Крузер» у должника из Новосибирска, который отказался платить кредиты, — несколько месяцев назад по этой же причине он лишился двух трёхкомнатных квартир в центре города.







Об этом корреспонденту НГС рассказали сегодня, 24 мая, в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







В ведомстве пояснили, что 22-летний новосибирец взял два кредита под залог недвижимости общей площадью больше 200 квадратных метров. Возвращать эти деньги он не спешил и накопил внушительный долг — 15,5 млн рублей вместе с пенёй.







Приставы узнали, что у должника есть Toyota Land Cruiser 100 Series 2007 года выпуска. Две недели назад, 11 мая, её удалось арестовать. В тот день в отдел судебных приставов по Центральному району поступила информация, что машину видели возле Новосибирского зоопарка. Приставы выехали за «Тойотой» и стали её преследовать — иномарка ехала в сторону площади Ленина.







«Судебные приставы продолжали преследование автомобиля до тех пор, пока не перекрыли ему движение на одном из светофоров. За рулём оказалась мама должника, которая явно не ожидала встречи с должностными лицами», — описали ситуацию в службе судебных приставов.





После этого приставы наложили арест на машину. Если её владелец не отдаст остаток долга в ближайшее время, «Тойоту» выставят на торги.





В службе судебных приставов уточнили, что должнику осталось выплатить 520 тысяч рублей. Значительную часть долга новосибирец уже погасил: несколько месяцев назад приставы арестовали две его квартиры в доме на улице Державина и передали их на торги.





«Желающие стать счастливыми обладателями трёхкомнатных квартир в центре города сразу же нашлись, и недвижимое имущество ушло с молотка за 15 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.







Также сегодня автоинспекторы и приставы вышли в рейд по должникам на Мочищенское шоссе — проверяющим попался водитель автомобиля Lexus RX300, за которым числится долг в миллион рублей.

