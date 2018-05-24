Главные полицейские Новосибирской области отчитались о дорогих внедорожниках и миллионных заработках

Юрий Стерликов потерял в доходах по сравнению с 2016 годом

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов и его заместители отчитались о доходах за 2017 год.







Сведения о доходах размещены на сайте Министерства внутренних дел России. Как следует из опубликованных деклараций, за прошлый год Юрий Стерликов заработал 2,8 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом его доход сократился в два раза.







В собственности у Юрия Стерликова квартира площадью 118,3 кв. м, земельный участок площадью 21 кв. м и гараж площадью 18,8 квадрата. Также глава ГУ МВД России по Новосибирской области задекларировал Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска. В пользовании у него — квартира площадью 140,6 кв. м.





Супруга Стерликова за год получила доход в размере 1,4 миллиона рублей. У неё есть два земельных участка, гараж и квартира площадью 82 квадрата.







Начальник полиции Новосибирской области Николай Турбовец задекларировал годовой доход в размере 1,7 миллиона рублей. Никакой недвижимости у Турбовца нет, зато есть Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска. В пользовании у полицейского — две квартиры площадью 76,6 и 65 кв. м.







Жена Турбовца дохода не имеет. В собственности у неё квартира площадью 65 кв. м и Nissan Qashqai 2014 года выпуска.







Начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Неупокоев заработал в прошлом году 1,4 миллиона рублей. В собственности у полицейского небольшая доля на земельном участке площадью 4,6 тысячи квадратов и гараж, а в пользовании — две квартиры площадью 35,7 и 104 кв. м.







Супруга полицейского задекларировала годовой доход в размере 925 тысяч рублей, у неё в собственности Toyota RAV4 2013 года выпуска.







Замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин в 2017 году получил доход в размере 1,5 миллиона рублей. Полицейский владеет квартирой площадью 70,4 кв. м, участком земли площадью 506 квадратов и «Тойотой Камри» 2008 года выпуска. В пользовании у Травина — квартира, дача и земельный участок.







Супруга Травина задекларировала доход в размере 19 тысяч рублей, также у неё есть доля земельного участка.







Ранее свои доходы обнародовали руководители другого силового ведомства — следственного управления СК России по Новосибирской области, а также работники прокуратур.

