На улице Ленина открылось кафе с прямоугольной пиццей из двух печей

В здании конторы Текстильсиндиката на улице Ленина, 6 в центре Новосибирска открылось кафе Morricone. Заведение открыла компания, которой в Новосибирске принадлежат сеть баров «Хамовники», ресторан «Курагадиван» и фастфуд Red Hot Pizza.





Morricone занял помещение, где раньше работала кофейня Traveler's Coffee. Основным блюдом нового кафе стала так называемая римская пицца. От более привычной новосибирцам неаполитанской или «классической» пиццы на тонком тесте её отличает форма вытянутого прямоугольника. Другая характерная черта заключается в том, что значительная часть начинки в римской пицце может добавляться уже после выпекания.





У теста для такой пиццы повышенная влажность, поэтому его сначала закрепляют в обычной печи





Как пояснил корреспонденту НГС шеф-повар заведения Андрей Яресько, пиццу в Morricone выпекают в два этапа. Сначала тесто на пшеничной закваске закрепляется в обычной электрической печи без начинки.





Выпеченные на 70% основы покрывают соусом и сыром и допекают до готовности





Затем уже остывшую основу покрывают соусом, сыром и другими ингредиентами и отправляют в основную печь для пиццы — там её доводят до готовности.







На первом этаже посетителей встречает итальянский мопед Vespa





В Италии такую пиццу, как правило, продают не целиком, а кусками — нарезая на части нужного размера. В Morricone пицца тоже нарезается, но продаётся целиком. В заведении пекут её в трех размерах: от 35 до 80 сантиметров в длину (ширина у всех пицц стандартная — 30 см). Цены на пиццу начинаются от 490 рублей.







Фрагмент интерьера на втором этаже





Кроме пиццы в Morricone готовят пасту (от 349 рублей) и другие блюда итальянской и европейской кухни. Самая дорогая позиция — стейк из лосося — стоит 689 рублей.







Основная печь для пиццы в заведении имеет вращающийся под — массивную основу, на которой лежит пицца





Morricone — уже шестое заведение в шаговой доступности от перекрёстка улиц Ленина и Советской, которое предлагает посетителям пиццу как одно из основных блюд.





Так римская пицца выглядит в самой Италии





Самый старый итальянский ресторан в этом районе — Cappriccio, а одним из самых новых заведений, включившихся в борьбу за деньги любителей пиццы, стала сеть «Чашка кофе», которая установила в заведении на Ленина, 12 дровяную печь для пиццы.

