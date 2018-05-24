На улице Ленина открылось кафе с прямоугольной пиццей из двух печей

В здании конторы Текстильсиндиката на улице Ленина, 6 в центре Новосибирска открылось кафе Morricone. Заведение открыла компания, которой в Новосибирске принадлежат сеть баров «Хамовники», ресторан «Курагадиван» и фастфуд Red Hot Pizza.


Morricone занял помещение, где раньше работала кофейня Traveler's Coffee. Основным блюдом нового кафе стала так называемая римская пицца. От более привычной новосибирцам неаполитанской или «классической» пиццы на тонком тесте её отличает форма вытянутого прямоугольника. Другая характерная черта заключается в том, что значительная часть начинки в римской пицце может добавляться уже после выпекания.


У теста для такой пиццы повышенная влажность, поэтому его сначала закрепляют в обычной печи
У теста для такой пиццы повышенная влажность, поэтому его сначала закрепляют в обычной печи


Как пояснил корреспонденту НГС шеф-повар заведения Андрей Яресько, пиццу в Morricone выпекают в два этапа. Сначала тесто на пшеничной закваске закрепляется в обычной электрической печи без начинки. 


Выпеченные на 70% основы покрывают соусом и сыром и допекают до готовности
Выпеченные на 70% основы покрывают соусом и сыром и допекают до готовности


Затем уже остывшую основу покрывают соусом, сыром и другими ингредиентами и отправляют в основную печь для пиццы — там её доводят до готовности.


На первом этаже посетителей встречает итальянский мопед Vespa
На первом этаже посетителей встречает итальянский мопед Vespa


В Италии такую пиццу, как правило, продают не целиком, а кусками — нарезая на части нужного размера. В Morricone пицца тоже нарезается, но продаётся целиком. В заведении пекут её в трех размерах: от 35 до 80 сантиметров в длину (ширина у всех пицц стандартная — 30 см). Цены на пиццу начинаются от 490 рублей.


Фрагмент интерьера на втором этаже
Фрагмент интерьера на втором этаже


Кроме пиццы в Morricone готовят пасту (от 349 рублей) и другие блюда итальянской и европейской кухни. Самая дорогая позиция — стейк из лосося — стоит 689 рублей.


Основная печь для пиццы в заведении имеет вращающийся под — массивную основу, на которой лежит пицца
Основная печь для пиццы в заведении имеет вращающийся под — массивную основу, на которой лежит пицца


Morricone — уже шестое заведение в шаговой доступности от перекрёстка улиц Ленина и Советской, которое предлагает посетителям пиццу как одно из основных блюд. 


Так римская пицца выглядит в самой Италии 
Так римская пицца выглядит в самой Италии 


Самый старый итальянский ресторан в этом районе — Cappriccio, а одним из самых новых заведений, включившихся в борьбу за деньги любителей пиццы, стала сеть «Чашка кофе», которая установила в заведении на Ленина, 12 дровяную печь для пиццы.

Прочтений: 3400
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено