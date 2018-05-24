Видео: новосибирцы устроили бои в Первомайском сквере
Сотня новосибирцев сразились в Первомайском сквере днём 24 мая — в центре города прошёл городской фестиваль единоборств «Щит и меч».
Молодые спортсмены устроили показательные бои, демонстрируя зрелищные приёмы из тхэквондо, карате, историческое фехтование, джиу-джитсу, айкидо и ММА. По оценкам организаторов, в фестивале участвовали около 100 бойцов, а всего участников и гостей было около 250 человек.
«В этом формате фестиваль проходит впервые, до этого дважды мероприятие проходило в формате турнира. Участвовали воспитанники клубов единоборств различных молодёжных центров города», — рассказала корреспонденту НГС менеджер по связям с общественностью молодёжного центра «Современник» Виктория Скурнягина.
«В центре меньше занимаются единоборствами, здесь часто проходят соревнования по фитнесу или футболу. А тут открытая площадка, хотелось заинтересовать людей. Каждый желающий мог присоединиться к мастер-классу», — прокомментировал руководитель клубного формирования «Современник» Вячеслав Коровкин.
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Дарья Януш
Фото и видео Густаво Зырянова