Новосибирские одиннадцатиклассники начали прощаться со своими школами
Сегодня, 25 мая, в Новосибирске зазвенели последние звонки — школьники заканчивают 11-е классы.
Первые торжественные линейки в городе прошли ещё вчера, но они состоялись только в нескольких школах. Сегодня последние звонки звучат по всему Новосибирску.
Весь день сегодня НГС будет вести онлайн-трансляцию с этих мероприятий. Ждём от вас сообщения, фото и видео с праздника — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
На торжественной линейке в гимназии
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой, Алексея Иванова