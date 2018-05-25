Новосибирские одиннадцатиклассники начали прощаться со своими школами

В образовательном центре «Горностай» последний звонок отметили ещё вчера. Фото Ольги Бурлаковой

Сегодня, 25 мая, в Новосибирске зазвенели последние звонки — школьники заканчивают 11-е классы.







Первые торжественные линейки в городе прошли ещё вчера, но они состоялись только в нескольких школах. Сегодня последние звонки звучат по всему Новосибирску.





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На торжественной линейке в гимназии № 1 сегодня поют песню, посвящённую родной школе.









Последний звонок в школе № 71 проходил вчера. Фото Алексея Иванова









Последний звонок в школе № 71. Фото Алексея Иванова









Последний звонок в школе № 71. Фото Алексея Иванова











