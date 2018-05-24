Бегом на пляж: власти назвали места, в которых новосибирцам можно купаться

Новосибирцам разрешат купаться на пяти пляжах, в том числе на «Наутилусе»

Власти Новосибирска назвали пляжи, на которых разрешат купаться этим летом.







«В этом году на территории Новосибирска планируется официально открыть пять пляжей: "Наутилус" в Ленинском районе, парк культуры и отдыха "У моря Обского" в Советском районе, ООО "Сан-Сити" в Советском районе, <...> парк отдыха "Звезда" в Советском районе, парк культуры и отдыха "Бугринская роща" в Кировском районе. Остальные 34 водоёма на территории города запрещены для купания в связи с тем, что они не соответствуют требованиям безопасности», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии пояснили, что запрещённые места опасны для купания из-за небезопасного рельефа дна — ям, зарослей и камней, а также из-за сильного течения, водоворотов, состава и качества воды. Во всех этих местах поставят таблички «Купаться запрещено». Горожане могут прийти туда, только чтобы отдохнуть на берегу, не заходя в воду.







«Наиболее опасные водные объекты — Юго-Западный котлован, берег реки Оби и Новосибирского водохранилища», — уточнил заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов.







Ранее в МЧС сообщали, что за прошлое лето в Новосибирской области утонули 59 человек. Почти половина из них погибла в не оборудованных для купания местах, 16 человек были нетрезвыми, 5 человек утонули во время рыбалки или охоты. Пятеро утонувших детей купались без присмотра.