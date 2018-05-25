Выходные под дождём: к Новосибирску приближается тёплый фронт
Новосибирские синоптики дали прогноз на выходные дни — температура может повыситься до +18 градусов, но дожди не прекратятся.
«Выходит участок тёплого фронта арктической системы, в тёплый сектор мы попадаем, за счёт этого у нас будет небольшое повышение температуры», — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Сегодня днём синоптики ждут небольшой, а местами умеренный дождь и грозу. Скорость ветра составит 6–11 м/с, с порывами до 16 м/с. Температура поднимется до
В субботу, 26 мая, в Новосибирске ожидается дождь, местами гроза. Температура воздуха составит около 14 градусов тепла.
В воскресенье, 27 мая, пройдёт небольшой дождь, местами гроза, температура днём 27 мая —
Ветер в выходные будет юго-западным 6–11 м/с.
Ранее новосибирские синоптики рассказали, что май 2018 года можно считать аномальным — средняя температура в Новосибирске опустилась ниже нормы на 11 градусов.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова