Фото: по Красному проспекту прошли сотни школьников в необычной одежде

В центре Новосибирска прошло праздничное шествие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры, — в нём приняли участие порядка 1,5 тысячи школьников и студентов.





Участники шествия несли изображения знаков кириллицы





Как пояснили организаторы шествия, «мероприятие проводится в целях привлечения внимания обучающихся к русскому языку и литературе и <…> патриотического воспитания юных граждан на основе ценностей и традиций отечественной культуры». Сам проход колонной по улицам города называется «Шествие буквиц», потому что его участники несут штендеры с изображением букв кириллицы.







Школьников и студентов собрали в Первомайском сквере





Шествие началось от Первомайского сквера, куда участники прибыли организованным порядком в сопровождении взрослых. Часть детей привезли на автобусах из районов области. По оценкам корреспондента НГС, всего таким образом для акции было собрано порядка 1,5 тысячи человек.







Для прохода колонны было временно перекрыто движение по Красному проспекту





Кроме штендеров и плакатов участники постарались одеться в тематические наряды. У некоторых это была традиционная русская одежда начала прошлого века, другие ограничились отдельными атрибутами. Целая группа девушек пришла одетыми, по всей видимости, в героиню сказки «Буратино» Мальвину, которая, как известно, пыталась обучить главного героя грамотности.







Целью мероприятия организаторы называют «патриотическое воспитание юных граждан на основе ценностей и традиций отечественной культуры»





Для движения колонны сотрудниками полиции было ненадолго перекрыто движение автотранспорта по Красному проспекту. Впрочем, по проезжей части колонна двигалась совсем недолго. Пройдя мимо часовни Святого Николая, шествие свернуло на аллею в центре Красного проспекта и двигалось дальше, уже не создавая препятствий для автомобилистов.







Достигнув конечного пункта шествия — здания консерватории, — часть школьников и студентов с радостными возгласами поспешила отправиться по своим делам. Большая часть проследовала в консерваторию, для того чтобы продолжить празднование Дня славянской письменности уже в режиме концерта.







В шествии приняли участие подростки из районов области





Новосибирцы начали праздновать День славянской письменности ещё в минувшее воскресенье, когда по Красному проспекту прошёл крестный ход.