Скоро на ковёр: Роман Власов начал жёсткие тренировки перед престижными соревнованиями

Роман Власов начал подготовку к Международному турниру в Польше
Роман Власов начал подготовку к Международному турниру в Польше

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов опубликовал видео со своей тренировки. Спортсмен рассказал НГС, к каким состязаниям он сейчас готовится.


«Это восстановительная тренировка, которая позволяет прийти в нормальное состояние спортивное, в котором мы (спортсмены. — НГС.) обычно находимся», — объяснил Роман Власов.


Он отметил, что восстановление ему потребовалось, потому что недавно у него был недельный перерыв в тренировках. Сейчас Роман Власов тренируется 6 раз в неделю.


Видео, которое Власов опубликовал в своём аккаунте в Instagram, было снято вчера — борец провёл тренировку в одном из залов спортивного центра Coober на улице Кирова. В ролике спортсмен прыгает по залу в длину, отжимается с резиной и качает спину с гирями в руках.


«Это, в принципе, уже часть подготовки к Международному турниру в Польше, Гран-при Пытлясинского (великий польский борец Владислав Пытлясинский. — НГС). Эти соревнования очень важны, так как это старт перед чемпионатом мира. Это сильный турнир, на который съезжаются все мировые лидеры, и кто-то решает задачи, кто поедет — у кого два лидера в своей стране. Кто-то, у кого по одному человеку, — просто проверить себя», — рассказал спортсмен.


Турнир пройдёт в августе в Польше, а чемпионат мира — в октябре в Венгрии, уточнил Роман Власов.



Двукратным олимпийским чемпионом Роман Власов стал в  2016 году во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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