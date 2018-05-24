Дорога между Академгородком и посёлком Кирова утонула в грязи: дети ходят в школу по теплотрассе

Каждый раз после дождя дорога превращается в грязное месиво

Жители посёлка Кирова в Советском районе Новосибирска из-за бездорожья вынуждены ходить в Академгородок по трубам теплотрассы.







О грязи и лужах на 800-метровом участке грунтовой дороги, ведущей от пересечения с улицей Васильковой в посёлке Кирова к улице Золотодолинской в Академгородке, корреспонденту НГС рассказала местная жительница Лариса Беляева.







«Как человеку-то пройти, когда чуть ли не по колено проваливаешься в грязи?» — сетует жительница посёлка.







По её словам, каждый раз после дождей дорога превращается в месиво: на ней застревают машины. По этой причине водители такси отказываются ехать вглубь посёлка.







«Глины очень много, <…> скользко — я вот, например, боюсь идти. А одна знакомая, имеется в виду наша соседка [с улицы Зелёной], <…> чтобы встретить врача, <…> на Васильковой останавливается скорая, она подходит с резиновыми сапогами, врач переобувается, [соседка] ведёт к своим детям — понимаете, да? — потому что у ребенка жар. [Врач] осмотрела, и обратно [соседка] её провожает», — описала ситуацию Лариса Беляева.







В грязи застревают машины





Беляева уточнила, что это основная дорога, по которой жители посёлка пешком добираются в Академгородок, чтобы попасть в поликлиники, детский сад и школы. Школьники, чтобы не утонуть в грязи, иногда берут с собой запасные сапоги, а некоторые из них приспособились ходить по трубам теплотрассы. Дойти до Академгородка — к улице Терешковой — можно и через территорию ботсада, но этот путь гораздо длиннее — около 3 километров, к тому же придётся перелезть через забор.







Как уточнила Лариса Беляева, на состояние этой улицы жители посёлка уже не раз жаловались в разные инстанции, в том числе в мэрию и депутату горсовета Наталье Пинус. По её инициативе в позапрошлом году на дорогу высыпали машину гравия, но сейчас от него уже ничего не осталось. В своих обращениях жители просят обустроить дорогу за счёт бюджета. Иногда они покупают гравий на свои деньги и понемногу её ремонтируют, но ситуацию это по большому счёту не спасает.







«Всё, что можем, делаем, это не решает вопрос — у нас нет таких средств», — пояснила Лариса Беляева.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, планируют ли власти отсыпать или асфальтировать эту дорогу в ближайшее время и сколько денег может для этого понадобиться.





Жители посёлка иногда сами отсыпают дорогу гравием, но проблему это не решает





Чтобы не утонуть в грязи, люди ходят по теплотрассе





Жители посёлка Кирова просят отремонтировать дорогу за счёт бюджета



