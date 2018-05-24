Дорога между Академгородком и посёлком Кирова утонула в грязи: дети ходят в школу по теплотрассе

Каждый раз после дождя дорога превращается в грязное месиво
Каждый раз после дождя дорога превращается в грязное месиво

Жители посёлка Кирова в Советском районе Новосибирска из-за бездорожья вынуждены ходить в Академгородок по трубам теплотрассы.


О грязи и лужах на 800-метровом участке грунтовой дороги, ведущей от пересечения с улицей Васильковой в посёлке Кирова к улице Золотодолинской в Академгородке, корреспонденту НГС рассказала местная жительница Лариса Беляева.


«Как человеку-то пройти, когда чуть ли не по колено проваливаешься в грязи?» — сетует жительница посёлка.


По её словам, каждый раз после дождей дорога превращается в месиво: на ней застревают машины. По этой причине водители такси отказываются ехать вглубь посёлка.


«Глины очень много, <…> скользко — я вот, например, боюсь идти. А одна знакомая, имеется в виду наша соседка [с улицы Зелёной], <…> чтобы встретить врача, <…> на Васильковой останавливается скорая, она подходит с резиновыми сапогами, врач переобувается, [соседка] ведёт к своим детям — понимаете, да? — потому что у ребенка жар. [Врач] осмотрела, и обратно [соседка] её провожает», — описала ситуацию Лариса Беляева.


В грязи застревают машины
В грязи застревают машины


Беляева уточнила, что это основная дорога, по которой жители посёлка пешком добираются в Академгородок, чтобы попасть в поликлиники, детский сад и школы. Школьники, чтобы не утонуть в грязи, иногда берут с собой запасные сапоги, а некоторые из них приспособились ходить по трубам теплотрассы. Дойти до Академгородка — к улице Терешковой — можно и через территорию ботсада, но этот путь гораздо длиннее — около 3 километров, к тому же придётся перелезть через забор.


Как уточнила Лариса Беляева, на состояние этой улицы жители посёлка уже не раз жаловались в разные инстанции, в том числе в мэрию и депутату горсовета Наталье Пинус. По её инициативе в позапрошлом году на дорогу высыпали машину гравия, но сейчас от него уже ничего не осталось. В своих обращениях жители просят обустроить дорогу за счёт бюджета. Иногда они покупают гравий на свои деньги и понемногу её ремонтируют, но ситуацию это по большому счёту не спасает.


«Всё, что можем, делаем, это не решает вопрос — у нас нет таких средств», — пояснила Лариса Беляева.


Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, планируют ли власти отсыпать или асфальтировать эту дорогу в ближайшее время и сколько денег может для этого понадобиться.


Жители посёлка иногда сами отсыпают дорогу гравием, но проблему это не решает
Жители посёлка иногда сами отсыпают дорогу гравием, но проблему это не решает


Чтобы не утонуть в грязи, люди ходят по теплотрассе
Чтобы не утонуть в грязи, люди ходят по теплотрассе


Жители посёлка Кирова просят отремонтировать дорогу за счёт бюджета
Жители посёлка Кирова просят отремонтировать дорогу за счёт бюджета


В апреле новосибирцы карабкались на забор, чтобы обойти огромную лужу в центре города — после сильного дождя в лужу превратился тротуар у домов № 20 и 22 на улице Советской.

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