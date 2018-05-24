У семьи и друзей бывшего чиновника отберут машины и квартиры

Бывшего чиновника сибирского управления Росрезерва Илгиза Гарифуллина обвиняют в получении взяток

Деньги и имущество родственников бывшего заместителя руководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина, которого обвиняют во взятках, вернут государству.





По информации Генпрокуратуры, в марте 2017 года Заельцовский районный суд Новосибирска постановил, что деньги в размере около 200 миллионов рублей должны быть возвращены в бюджет государства. В том числе имущество должно было быть изъято и у родственников Гарифуллина.





Однако уже в июле прошлого года Новосибирский областной суд отменил это решение по апелляции родных экс-чиновника. Тогда государству вернуть имущество родственников и знакомых экс-чиновника общей стоимостью около 80 миллионов рублей не смогли. Главным аргументом для этого служило то, что Илгиз Гарифуллин не был собственником этого имущества.





«Однако, принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих, что фактически имуществом владел и распоряжался сам чиновник, Генеральной прокуратурой Российской Федерации <....> направлено кассационное представление об отмене <....>», — говорится на сайте Генеральной прокуратуры.





После кассационной апелляции Генпрокуратуры президиум Новосибирского областного суда отменил решение о том, что с родственников экс-чиновника имущество взыскивать не будут. Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы казна получила это имущество.





Илгиза Гарифуллина задержали в Новосибирске в мае 2016 года за получение взятки автомобилем Porsche Cayenne. Следователи тогда посчитали, что машину стоимостью больше 6 миллионов чиновник получил от представителя компании «Ленпромтранспроект», так как помог этой организации заключить договор с Росрезервом по результатам закрытого конкурса. Иномарка была оформлена на жену Гарифуллина.







Позже суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей.