Суд обязал новосибирца отдать 600 тысяч бывшей жене. Но потом деньги забрали обратно

Суды Калининского района окончательно завершили историю с алиментами, которые требовал от своей бывшей жены муж-автоинспектор
Суды Калининского района окончательно завершили историю с алиментами, которые требовал от своей бывшей жены муж-автоинспектор

Суды Калининского района Новосибирска — районный и мировой — окончательно закрыли дело о долге по алиментам Натальи Жуковой к бывшему мужу, который несколько лет назад забрал к себе их общую дочь. 


Также в суде была решена претензия Жуковой к бывшему мужу, который обязан был вернуть ей 600 тысяч рублей за проданную общую квартиру. Долг Жуковой мужу также составлял 600 тысяч рублей — большая часть этой суммы состояла из задолженности по алиментам, а остальная должна была возместить ипотечные платежи мужа за эту квартиру.


«Стороны пришли к следующему: муж вернул добровольно свой долг. Тот, который собирался выплачивать долго-долго-долго. Вернул его сразу. Но одновременно часть этой суммы пошла в погашение единовременного платежа по алиментам. До 18-летия девочки. Они рассчитали алименты в фиксированном размере исходя из прожиточного минимума и сверху добавили определённую сумму на инфляцию», — рассказал об утверждении мирового соглашения между бывшими супругами юрист Константин Зиновьев. Он представлял в суде интересы Натальи Жуковой.


Зиновьев уточнил, что завершение этой истории выглядело фактически так: сначала все деньги в качестве долга бывшего мужа были переданы женщине, а потом эта же сумма вернулась ему назад.


«Вообще, уплата единой суммы [по алиментам] не очень распространённая вещь. Обычно это происходит, когда один из родителей уезжает за границу или отдаёт квартиру ребёнку. Алименты могут и квартирой оформляться. А тут такой необычный случай», — добавил юрист.


В июле 2017 года НГС рассказал историю Натальи Жуковой о том, как её бывший муж, инспектор ГИБДД, через суд забрал себе их общего ребёнка и потребовал с женщины алименты. Женщина не смогла их выплачивать, так как осталась без работы после рождения второго ребёнка. Изначально суды встали на сторону бывшего мужа Жуковой и обязали сибирячку платить как алименты за несколько месяцев, так и штраф за их неуплату. После дальнейших судебных разбирательств с женщины сняли и штраф за просрочку, и долги, и сами алименты на время взросления её второго ребёнка. При этом мужа обязали вернуть сумму в 600 тысяч рублей, которую, как решил суд, он не отдал после продажи общей квартиры. Мужчина в свою очередь подал несколько встречных судебных исков.

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