Километр за сотню миллионов: власти назвали новые сроки сдачи дублёра Богдашки
Новосибирские дорожники пообещали сдать вторую очередь участка по улице Георгия Колонды от Лебедевского до Фадеева уже этим летом — здесь будет магистраль с четырьмя полосами движения.
Первую очередь дороги — от Красного проспекта до Лебедевского длиной 1,5 километра — сдали в июне 2015 года. В прошлом году началось строительство второй очереди от Лебедевского до Фадеева — участок длиной 883 метра стоит около 132 миллионов рублей.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что второй участок должны сдать в течение лета, хотя в планах было до 1 октября. После этого дорожники приступят к следующему отрезку до улицы Объединения. «На сегодня работы выполнены больше чем на 300 миллионов», — сказал Локоть.
По планам властей второй участок улицы Георгия Колонды — магистраль с четырьмя полосами движения. Тротуар на улице будет только с одной стороны. Всего дорожники заасфальтируют больше 14 тысяч кв. м дороги. Также появится наружное освещение, ливневая канализация, светофоры и две остановки общественного транспорта.
«Для реализации проекта необходимо также выполнить спрямление и расчистку русла реки 2-я Ельцовка с укреплением берегов бутовым камнем и вложить в грунт водопропускную трубу длиной 45 метров», — добавили в пресс-центре мэрии.
Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей».
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой