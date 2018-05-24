Километр за сотню миллионов: власти назвали новые сроки сдачи дублёра Богдашки

Ещё один участок улицы Георгия Колонды сдадут уже этим летом
Ещё один участок улицы Георгия Колонды сдадут уже этим летом

Новосибирские дорожники пообещали сдать вторую очередь участка по улице Георгия Колонды от Лебедевского до Фадеева уже этим летом — здесь будет магистраль с четырьмя полосами движения. 


Первую очередь дороги — от Красного проспекта до Лебедевского длиной 1,5 километра — сдали в июне 2015 года. В прошлом году началось строительство второй очереди от Лебедевского до Фадеева — участок длиной 883 метра стоит около 132 миллионов рублей. 


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что второй участок должны сдать в течение лета, хотя в планах было до 1 октября. После этого дорожники приступят к следующему отрезку до улицы Объединения. «На сегодня работы выполнены больше чем на 300 миллионов», — сказал Локоть. 


По планам властей второй участок улицы Георгия Колонды — магистраль с четырьмя полосами движения. Тротуар на улице будет только с одной стороны. Всего дорожники заасфальтируют больше 14 тысяч кв. м дороги. Также появится наружное освещение, ливневая канализация, светофоры и две остановки общественного транспорта.


«Для реализации проекта необходимо также выполнить спрямление и расчистку русла реки 2-я Ельцовка с укреплением берегов бутовым камнем и вложить в грунт водопропускную трубу длиной 45 метров», — добавили в пресс-центре мэрии.


Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей»

Прочтений: 1011
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено