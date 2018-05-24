Километр за сотню миллионов: власти назвали новые сроки сдачи дублёра Богдашки

Ещё один участок улицы Георгия Колонды сдадут уже этим летом

Новосибирские дорожники пообещали сдать вторую очередь участка по улице Георгия Колонды от Лебедевского до Фадеева уже этим летом — здесь будет магистраль с четырьмя полосами движения.







Первую очередь дороги — от Красного проспекта до Лебедевского длиной 1,5 километра — сдали в июне 2015 года. В прошлом году началось строительство второй очереди от Лебедевского до Фадеева — участок длиной 883 метра стоит около 132 миллионов рублей.







Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что второй участок должны сдать в течение лета, хотя в планах было до 1 октября. После этого дорожники приступят к следующему отрезку до улицы Объединения. «На сегодня работы выполнены больше чем на 300 миллионов», — сказал Локоть.





По планам властей второй участок улицы Георгия Колонды — магистраль с четырьмя полосами движения. Тротуар на улице будет только с одной стороны. Всего дорожники заасфальтируют больше 14 тысяч кв. м дороги. Также появится наружное освещение, ливневая канализация, светофоры и две остановки общественного транспорта.







«Для реализации проекта необходимо также выполнить спрямление и расчистку русла реки 2-я Ельцовка с укреплением берегов бутовым камнем и вложить в грунт водопропускную трубу длиной 45 метров», — добавили в пресс-центре мэрии.







Улица Георгия Колонды — дублёр улицы Богдана Хмельницкого. Предполагается, что новая дорога избавит от пробок жителей «Родников» и «Снегирей».