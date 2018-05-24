«Твоё время вышло»: коллекторы требуют от новосибирца вернуть чужие долги

От Дмитрия и Марии Помплеевых требуют вернуть чужой долг

Новосибирцу Дмитрию Помплееву угрожают коллекторы из-за чужого долга в 16 тысяч рублей — в SMS-сообщениях от мужчины требуют вернуть долг за один час.







«Месяца два-полтора назад [знакомая] девочка брала займ, — рассказала корреспонденту НГС жена Дмитрия Мария Помплеева. — Оставила моего мужа номер, как заверенное лицо (имеется в виду "доверенное лицо". — А.И.). Чтобы подтвердить, что работает».







Девушка уточнила, что знакомая не сообщила её семье о том, что берёт микрокредит — Помплеевы узнали об этом только после звонков коллекторов, которые настойчиво требовали вернуть долг в 16 тысяч рублей.





«Звонили по десять раз за день, муж просто не брал трубку, — продолжает Мария. — А вчера нам приходит сообщение. Они откуда-то узнали, что он женат, что именно я его жена. Только меня Мариной назвали, многие с Марией это имя путают. Получается, что они уже всё о нас знают?»







Девушка уточнила, что у них с Дмитрием двое детей: одному четыре года, другому шесть месяцев. После звонков и сообщений они начали беспокоиться за свою семью. В полицию Помплеевы пока не обращались. К знакомой, которая брала микрокредит и оставила номер Дмитрия как контактный, у Помплеевых претензий нет — они понимают, что девушка взяла заём от безысходности.







Скриншоты сообщений, которые получил Дмитрий Помплеев





«Она брала в районе 7 тысяч, — объясняет Мария. — Её потом уволили с работы, у неё дети, недавно муж бросил, поэтому нет возможности выйти на работу. В данный момент она не может вернуть эти деньги. Она их не кинула специально. У неё просто получилась такая ситуация».







Мария уточнила, что знакомая брала заём через сайт SmartCredit. Специалист микрофинансовой компании «Смартмани.ру», которой принадлежит сервис, попросил корреспондента НГС прислать все интересующие вопросы на почту. Ответы в редакцию ещё не пришли.







НГС рассказывал о похожей истории, которая случилась с новосибирцем Артуром Пушинским — ему коллекторы угрожали из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти». Также коллектор предложил Пушинскому продать почку ребёнка ради выплаты долга.