Женщина скончалась перед последним звонком в новосибирской школе
Утром 24 мая в школе в Октябрьском районе умерла пожилая женщина — ей стало плохо перед началом последнего звонка.
Инцидент произошёл утром в школе
«К сожалению, человеку, который пришёл на последний звонок, стало плохо до начала линейки. Медработники школы, родители, которые тоже являются медиками, пытались помочь, но, к сожалению, приехавшая скорая констатировала смерть. Поэтому линейка была отложена, проведена в другом месте в сокращённом варианте. Детям зачитали приказ о допуске к итоговой аттестации. Все другие поздравительные мероприятия перенесены на другое время. Бабушка очень преклонного возраста, у неё были проблемы с сердцем», — рассказали корреспонденту НГС в школе.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о случившемся подтвердили.
«Известно, что женщине стало плохо с сердцем, и она умерла», — коротко пояснили в пресс-службе ведомства.
Утром 22 мая в микрорайоне «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска нашли труп мужчины: он скончался от сердечного приступа.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой