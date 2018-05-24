Женщина скончалась перед последним звонком в новосибирской школе

Инцидент произошёл в школе № 189
Инцидент произошёл в школе № 189

Утром 24 мая в школе в Октябрьском районе умерла пожилая женщина — ей стало плохо перед началом последнего звонка.


Инцидент произошёл утром в школе № 189 на улице Выборной.


«К сожалению, человеку, который пришёл на последний звонок, стало плохо до начала линейки. Медработники школы, родители, которые тоже являются медиками, пытались помочь, но, к сожалению, приехавшая скорая констатировала смерть. Поэтому линейка была отложена, проведена в другом месте в сокращённом варианте. Детям зачитали приказ о допуске к итоговой аттестации. Все другие поздравительные мероприятия перенесены на другое время. Бабушка очень преклонного возраста, у неё были проблемы с сердцем», — рассказали корреспонденту НГС в школе.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о случившемся подтвердили.


«Известно, что женщине стало плохо с сердцем, и она умерла», — коротко пояснили в пресс-службе ведомства.


Утром 22 мая в микрорайоне «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска нашли труп мужчины: он скончался от сердечного приступа

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