Миллион или Lexus: автоинспекторы задержали на шоссе новосибирца с долгами

Во время рейда «Дебитор» на Мочищенском шоссе задержали водителя Lexus RX300

Автоинспекторы и приставы вышли в рейд по должникам на Мочищенское шоссе в Заельцовском районе Новосибирска — проверяющим попался водитель автомобиля Lexus RX300, за которым числился долг в миллион рублей.







Операция «Дебитор» проходит сегодня на 1-м Мочищенском шоссе возле старого поста ГИБДД.





«Работают экипажи ГИБДД, работают судебные приставы. Выявлено уже более 30 нарушителей с утра — с 9:00. На данный момент задержан автомобиль Lexus RX300», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По информации Савченкова, задолженность владельца «Лексуса» составила более миллиона рублей по нескольким платежам. У остальных нарушителей долги начинаются от 50 тысяч рублей.





«Дебитор» продлится сегодня минимум до 16:00. В операции задействован специальный прибор, который считывает информацию с потока автомобилей.





Прибор стоит на расстоянии от передвижного поста и фотографирует номера машин в потоке. После этого информация поступает в систему, которая определяет, есть ли у владельца машины долги. После этого машины останавливают инспекторы ГИБДД и по базам проверяют, действительно ли за рулём сидит должник.





Автоинспекторы и приставы регулярно ловят должников на Мочищенском шоссе. Например, прежде операция проходила в конце марта.