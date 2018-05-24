Новосибирцы заставили бразильца залезть в прорубь ради видеоблога о городской жизни

Одним из главных героев ролика становится бразилец Лукас Чагас, который преподаёт английский язык в языковой школе

Два новосибирца запустили блог «Минус 40» о городской жизни: в первом выпуске они показали криптоферму, пёсокафе и бразильца-преподавателя, который впервые побывал в бане и окунулся в прорубь.







Блог посвящён бизнесу, местам, людям и возможностям, которые открывает Новосибирск. «Основная идея нашего блога заключается в том, что нам хочется рассказать про наш город. К сожалению, тенденция такова: многие думают, что перспективы и возможность есть только в Москве и Петербурге. Но это заблуждение, поскольку в регионах они тоже есть в любой из сфер — недвижимость, медицина, продажи. Мы хотим показать, что в регионах люди ни в чём не отстают. И сообщить о крутых людях, интересных местах, которые не поддаются описанию, которых, возможно, даже нет в мире», — пояснил корреспонденту НГС ведущий блога и автор идеи Олег Губарьков.





Первый выпуск посвящён крупной криптоферме, единственному в России пёсокафе и школе изучения иностранных языков. Одним из главных героев ролика становится бразилец Лукас Чагас, который преподаёт в ней английский. Создатели блога ведут Чагаса в баню — там он оказался впервые — и предлагают окунуться в прорубь. Эти фрагменты видео авторы озвучили гнусавыми голосами в духе 1990-х годов.







Ведущий блога и автор идеи Олег Губарьков на интервью в пёсокафе





«Так раньше озвучивали фильмы на кассетах — когда один человек говорил за всех. Переводить, писать титры было долго, поэтому решили сделать так, причём иногда совсем не то, что говорит Лукас. Получилось ещё смешнее. У Лукаса тоже брали интервью, но его не вставили, потому что и так ролик больше 20 минут. Он сказал, что баня ему не понравилась — напоминает Бразилию, а он вообще любит холод», — вспоминает оператор и режиссёр Георгий Бондарь.







В бане камера настолько накалилась, что начала обжигать, добавляет он. В дальнейшем они планируют усложнять съёмки, нанимать ещё оператора и использовать свет.







«Уже в следующем выпуске мы расскажем о курсах сексуальности для женщин, которые есть в Новосибирске. Поэтому наши блоги 18+. Ещё о тренингах для мужчин и интересном книжном магазине. Одним из героев будет чемпион в одном виде спорта», — анонсирует Олег Губарьков.





Первый выпуск блога посвящён крупной криптоферме, единственному в России пёсокафе и школе изучения иностранных языков





Новосибирская танцовщица Полина Дубкова сняла новый ролик для соцсетей — для своих зрителей она станцевала вместе с Дэдпулом.

