Новосибирцы заставили бразильца залезть в прорубь ради видеоблога о городской жизни

Одним из главных героев ролика становится бразилец Лукас Чагас, который преподаёт английский язык в языковой школе
Одним из главных героев ролика становится бразилец Лукас Чагас, который преподаёт английский язык в языковой школе

Два новосибирца запустили блог «Минус 40» о городской жизни: в первом выпуске они показали криптоферму, пёсокафе и бразильца-преподавателя, который впервые побывал в бане и окунулся в прорубь.


Блог посвящён бизнесу, местам, людям и возможностям, которые открывает Новосибирск. «Основная идея нашего блога заключается в том, что нам хочется рассказать про наш город. К сожалению, тенденция такова: многие думают, что перспективы и возможность есть только в Москве и Петербурге. Но это заблуждение, поскольку в регионах они тоже есть в любой из сфер — недвижимость, медицина, продажи. Мы хотим показать, что в регионах люди ни в чём не отстают. И сообщить о крутых людях, интересных местах, которые не поддаются описанию, которых, возможно, даже нет в мире», — пояснил корреспонденту НГС ведущий блога и автор идеи Олег Губарьков.


Первый выпуск посвящён крупной криптоферме, единственному в России пёсокафе и школе изучения иностранных языков. Одним из главных героев ролика становится бразилец Лукас Чагас, который преподаёт в ней английский. Создатели блога ведут Чагаса в баню — там он оказался впервые — и предлагают окунуться в прорубь. Эти фрагменты видео авторы озвучили гнусавыми голосами в духе 1990-х годов.


Ведущий блога и автор идеи Олег Губарьков на интервью в пёсокафе
Ведущий блога и автор идеи Олег Губарьков на интервью в пёсокафе


«Так раньше озвучивали фильмы на кассетах — когда один человек говорил за всех. Переводить, писать титры было долго, поэтому решили сделать так, причём иногда совсем не то, что говорит Лукас. Получилось ещё смешнее. У Лукаса тоже брали интервью, но его не вставили, потому что и так ролик больше 20 минут. Он сказал, что баня ему не понравилась — напоминает Бразилию, а он вообще любит холод», — вспоминает оператор и режиссёр Георгий Бондарь.


В бане камера настолько накалилась, что начала обжигать, добавляет он. В дальнейшем они планируют усложнять съёмки, нанимать ещё оператора и использовать свет.


«Уже в следующем выпуске мы расскажем о курсах сексуальности для женщин, которые есть в Новосибирске. Поэтому наши блоги 18+. Ещё о тренингах для мужчин и интересном книжном магазине. Одним из героев будет чемпион в одном виде спорта», — анонсирует Олег Губарьков.


Первый выпуск блога посвящён крупной криптоферме, единственному в России пёсокафе и школе изучения иностранных языков


Новосибирская танцовщица Полина Дубкова сняла новый ролик для соцсетей — для своих зрителей она станцевала вместе с Дэдпулом.

Прочтений: 1615
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено