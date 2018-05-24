Искали с января: в Новосибирске отыскали пропавшего зимой подростка

Последний раз пропавшую видели по адресу Курчатова, 3/1
Последний раз пропавшую видели по адресу Курчатова, 3/1

В Новосибирске найдена 16-летняя Анна Зюбанова — розыск закончился через четыре месяца после её пропажи. 


«Зюбанова Анна Владимировна найдена! Жива! Спасибо всем за помощь», — сообщается на официальной странице народной дружины «Феникс» в соцсети «ВКонтакте».


Волонтёры народной дружины «Феникс» объявили Анну в розыск 24 апреля вместе с двумя другими пропавшими подростками — 14-летним Евгением Мальцевым и 16-летней Светланой Полевских. Все дети пропали в разное время. Позже, в апреле, стало известно, что Светлану и Евгения нашли живыми

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