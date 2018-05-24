Искали с января: в Новосибирске отыскали пропавшего зимой подростка

Волонтёры народной дружины «Феникс» объявили Анну в розыск 24 апреля вместе с двумя другими пропавшими подростками — 14-летним Евгением Мальцевым и 16-летней Светланой Полевских. Все дети пропали в разное время. Позже, в апреле, стало известно, что Светлану и Евгения нашли живыми .

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Александр Сильченко

Фото Густаво Зырянова

