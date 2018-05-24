В новосибирской энергокомпании сменилось руководство (обновлено)
В новосибирской энергокомпании ОАО «Новосибирскэнергосбыт» сменился генеральный директор.
Согласно тексту приказа, копия которого находится в распоряжении редакции, на пост гендиректора назначен Карен Дашьян. Он заступил на должность 23 мая, сменив на этой должности Татьяну Подчасову, возглавлявшую компанию с 2001 года.
Согласно информации на сайте «Новосибирскэнергосбыта», Карен Дашьян является основателем компании «Адванс Капитал», которая занимается сделками по слияниям и поглощениям. Кроме того, в настоящее время он является заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнергосбыт».
Ранее занимал руководящие позиции в области финансов и менеджмента в компаниях «Ренова менеджмент», «Газпром нефть», «РСК МиГ» и «НК ЮКОС».
Карен Дашьян окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Международные экономические отношения». Является членом Ассоциации независимых директоров.
После публикации в пресс-службе «Новосибирскэнергосбыта» пояснили, что трудовой договор с Кареном Дашьяном заключён на неопределённый срок.
«Татьяна Подчасова, ранее руководившая компанией, занимает должность заместителя генерального директора», — пояснили в пресс-службе.
В марте генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов покинул свой пост — новым руководителем энергокомпании, которая владеет новосибирскими ТЭЦ, стал руководитель «Сибирской энергетической компании» Михаил Кузнецов.
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Александр Сильченко
Фото nskes.ru