В новосибирской энергокомпании сменилось руководство (обновлено)

Карен Дашьян сменил на посту Татьяну Подчасову, которая работала в должности гендиректора «Новосибирскэнергосбыта» с начала 2000-х
Карен Дашьян сменил на посту Татьяну Подчасову, которая работала в должности гендиректора «Новосибирскэнергосбыта» с начала 2000-х

В новосибирской энергокомпании ОАО «Новосибирскэнергосбыт» сменился генеральный директор.


Согласно тексту приказа, копия которого находится в распоряжении редакции, на пост гендиректора назначен Карен Дашьян. Он заступил на должность 23 мая, сменив на этой должности Татьяну Подчасову, возглавлявшую компанию с 2001 года.


Согласно информации на сайте «Новосибирскэнергосбыта», Карен Дашьян является основателем компании «Адванс Капитал», которая занимается сделками по слияниям и поглощениям. Кроме того, в настоящее время он является заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнергосбыт».


Ранее занимал руководящие позиции в области финансов и менеджмента в компаниях «Ренова менеджмент», «Газпром нефть», «РСК МиГ» и «НК ЮКОС». 


Карен Дашьян окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Международные экономические отношения». Является членом Ассоциации независимых директоров.


После публикации в пресс-службе «Новосибирскэнергосбыта» пояснили, что трудовой договор с Кареном Дашьяном заключён на неопределённый срок.


«Татьяна Подчасова, ранее руководившая компанией, занимает должность заместителя генерального директора», — пояснили в пресс-службе.


В марте генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов покинул свой пост — новым руководителем энергокомпании, которая владеет новосибирскими ТЭЦ, стал руководитель «Сибирской энергетической компании» Михаил Кузнецов. 

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