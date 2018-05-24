Минздрав назвал гигантские очереди в поликлинике Ленинского района «недопустимыми»

По словам пациентов, гигантские очереди в поликлинике уже месяц

Министерство здравоохранения Новосибирской области решило разобраться с ситуацией в поликлинике на улице Широкой, где пациенты каждый день встают в гигантские очереди.







Рабочая группа министерства здравоохранения поехала в поликлинику № 18 после публикации НГС. Вчера одна из пациенток рассказала, что жители Ленинского района вынуждены приезжать в 4–5 утра, чтобы попасть к врачу, но это удаётся далеко не всем. По словам жительницы, около 7:30 там уже было около 50 пациентов, которые пытались пробиться в регистратуру.







В поликлинике подтвердили, что вчера действительно очередь была большой, но заверили, что информация о ежедневных толпах «преувеличенная». Также руководство опровергло догадки пациентов, что в поликлинике дефицит врачей.







Сейчас эта ситуация «находится на контроле ведомства», подчеркнули в пресс-службе правительства со ссылкой на минздрав.







«Ситуация с большим количеством человек, стоящих в очередь в регистратуру в ГКП № 18 временная, но требует немедленной корректировки. В последнее время во всех медицинских организациях Новосибирской области происходит плановой перевод отрасли на платформенное решение в соответствии с федеральными требованиями о развитии единой государственной информационной системы здравоохранения.







В связи с чем в расписании врачей мог происходить сбой. Несмотря на временные технические сложности, ситуация с такой большой очередью недопустима», — цитирует пресс-служба и.о. главы минздрава Елену Аксёнову.







В правительстве добавили, что после проверки минздрав сделает выводы о компетенции персонала поликлиники.







Ранее прокуратура Советского района Новосибирска подала в суд на мэрию после публикации НГС о колее на Бердском шоссе. Опасная колея образовалась на участке между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой в сторону центра города.

