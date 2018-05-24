Минздрав назвал гигантские очереди в поликлинике Ленинского района «недопустимыми»
Министерство здравоохранения Новосибирской области решило разобраться с ситуацией в поликлинике на улице Широкой, где пациенты каждый день встают в гигантские очереди.
Рабочая группа министерства здравоохранения поехала в поликлинику
В поликлинике подтвердили, что вчера действительно очередь была большой, но заверили, что информация о ежедневных толпах «преувеличенная». Также руководство опровергло догадки пациентов, что в поликлинике дефицит врачей.
Сейчас эта ситуация «находится на контроле ведомства», подчеркнули в пресс-службе правительства со ссылкой на минздрав.
«Ситуация с большим количеством человек, стоящих в очередь в регистратуру в ГКП
В связи с чем в расписании врачей мог происходить сбой. Несмотря на временные технические сложности, ситуация с такой большой очередью недопустима», — цитирует пресс-служба и.о. главы минздрава Елену Аксёнову.
В правительстве добавили, что после проверки минздрав сделает выводы о компетенции персонала поликлиники.
Ранее прокуратура Советского района Новосибирска подала в суд на мэрию после публикации НГС о колее на Бердском шоссе. Опасная колея образовалась на участке между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой в сторону центра города.
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Мария Морсина
Фото Любови Вильчинской