Зарплата богатейших новосибирцев в 11 раз превысила доходы бедняков

В Новосибирской области насчитали 9,4 тысячи бедняков

Опубликована официальная статистика об уровне бедности в НСО — бедных стало больше.







По предварительным данным Новосибирскстата, в 2017 году 17,2% населения региона зарабатывали меньше величины прожиточного минимума. В сравнении с 2016 годом уровень бедности увеличился на 0,2% — на 9,4 тысячи человек.





Статистики вычислили, что уровень доходов, которые имеют наиболее обеспеченные новосибирцы, в 11 раз выше, чем у наименее обеспеченных. Так, первые в среднем зарабатывают 68 256 рублей, тогда как вторые — 6156 рублей.





«По-прежнему наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов. На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 27% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2%», — прокомментировали цифры в Новосибирскстате.





В феврале заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец сообщил, что к началу 2018 года долги по зарплате в Новосибирской области достигли 46 миллионов рублей.

