Зарплата богатейших новосибирцев в 11 раз превысила доходы бедняков
Опубликована официальная статистика об уровне бедности в НСО — бедных стало больше.
По предварительным данным Новосибирскстата, в 2017 году 17,2% населения региона зарабатывали меньше величины прожиточного минимума. В сравнении с 2016 годом уровень бедности увеличился на 0,2% — на 9,4 тысячи человек.
Статистики вычислили, что уровень доходов, которые имеют наиболее обеспеченные новосибирцы, в 11 раз выше, чем у наименее обеспеченных. Так, первые в среднем зарабатывают
«По-прежнему наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов. На долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 27% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2%», — прокомментировали цифры в Новосибирскстате.
В феврале заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец сообщил, что к началу 2018 года долги по зарплате в Новосибирской области достигли 46 миллионов рублей.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой