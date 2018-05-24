Суд вынес приговор по делу о смерти ребёнка от удара копытом

В суде мужчина полностью признал свою вину

23 мая Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении 29-летнего Евгения Сергеева, лошадь которого убила шестилетнего ребёнка в июле прошлого года.







Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).





«Как установлено судом, житель деревни Казанцево Барабинского района Сергеев выпустил из домашнего загона кобылу и двух жеребят, которые без контроля находились на улице деревни, то есть в черте населенного пункта, не предназначенного для выпаса и прогона скота», — сообщается на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.





Оставшаяся без контроля лошадь ударила копытами по голове шестилетнего ребёнка, который в это время гулял с друзьями по этой же улице. Ребёнок скончался по дороге в больницу от открытой черепно-мозговой травмы.





«Из-за допущенной Сергеевым небрежности принадлежащее ему животное причинило травму ребенку, от которой он скончался», — поясняют в пресс-службе прокуратуры.





В суде Евгений Сергеев полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. В прокуратуре отметили, что приговор в законную силу не вступил.





На днях в Новосибирске завершился суд над 28-летним мужчиной, который с ножом напал на продавца «Русских блинов» и забрал из кассы больше 4 тысяч рублей.

