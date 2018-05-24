Новосибирские учёные придумали способ лечения рентгеном труднодоступных опухолей

Учёные работают над соединениями, способными проникать в глубоко расположенные опухоли

Новосибирские учёные из НИИ клинической и экспериментальной лимфологии и Института неорганической химии СО РАН разработали способ увеличения проникновения фотодинамической терапии в борьбе с труднодоступными опухолями, сообщается в издании СО РАН «Наука в Сибири».







Речь идёт о создании соединений, способных проникать в глубоко расположенные опухоли и обладать фотодинамической активностью.







«Рентгеновские лучи беспрепятственно проходят вглубь ткани и не имеют ограничений, свойственных световым волнам в видимом диапазоне. Недостаток классической фотодинамической терапии в виде высокого поглощения видимого света тканями нивелируется, так что можно лечить солидные опухоли, которые имеют глубокую локализацию. Мы уже показали, что данные комплексы возбуждаются рентгеном, и сейчас проводим эксперименты на опухолевых клетках», — цитирует издание заведующую лабораторией фармацевтических активных соединений НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Анастасию Соловьёву.







Глубокая фотодинамическая терапия заключается в том, что человеку в подводящую к опухоли вену будут вводить препарат, который должен скапливаться в опухолевой ткани. Излучение будет фокусироваться на нужном участке с наименьшим воздействием на здоровую ткань.







Пока вопрос такой терапии остаётся открытым, поскольку эта технология нуждается в финансировании, клинических испытаниях и оборудовании для проведения экспериментов.







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