Толмачёво признали безопасным аэропортом

Пассажиры могут быть спокойны ещё два года
Пассажиры могут быть спокойны ещё два года

Федеральное агентство воздушного транспорта проверило специалистов службы авиационной безопасности (САБ) новосибирского аэропорта Толмачёво и продлило до 2020 года Сертификат соответствия требованиям авиабезопасности, сообщила пресс-служба аэропорта.


В пресс-службе отметили, что технические средства САБ аэропорта отвечают российским и международным стандартам. Кроме того, Толмачёво участвует в программе обновления досмотрового оборудования и совершенствования инженерно-технических средств охраны.


Примечательно, что прошлой осенью сотрудники САБ Толмачёво по приглашению международного аэропорта Дели и приборостроительного завода «Научприбор» помогали индийским коллегам освоить рентгенографические сканеры Express Inspection.


А недавно аэропорт Толмачёво приобрёл машины для уборки снега с взлётно-посадочной полосы.


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