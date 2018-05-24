Толмачёво признали безопасным аэропортом

Пассажиры могут быть спокойны ещё два года

Федеральное агентство воздушного транспорта проверило специалистов службы авиационной безопасности (САБ) новосибирского аэропорта Толмачёво и продлило до 2020 года Сертификат соответствия требованиям авиабезопасности, сообщила пресс-служба аэропорта.







В пресс-службе отметили, что технические средства САБ аэропорта отвечают российским и международным стандартам. Кроме того, Толмачёво участвует в программе обновления досмотрового оборудования и совершенствования инженерно-технических средств охраны.







Примечательно, что прошлой осенью сотрудники САБ Толмачёво по приглашению международного аэропорта Дели и приборостроительного завода «Научприбор» помогали индийским коллегам освоить рентгенографические сканеры Express Inspection.







А недавно аэропорт Толмачёво приобрёл машины для уборки снега с взлётно-посадочной полосы.





