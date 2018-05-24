Организаторам незаконной миграции в Новосибирске дали условные сроки
Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которые обвиняются в организации незаконной миграции.
В 2016 году – начале 2017 года подельники регистрировали мигрантов в Ленинском районе Новосибирска, используя поддельные дата-штампы пограничных учреждений РФ и миграционные карты, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Мужчину и женщину суд признал виновными в совершении преступления, согласно п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), и приговорил каждого к трём годам лишения свободы условно.
Напомним, полгода назад новосибирская пенсионерка попала под суд за прописку 35 мигрантов.
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Алёна Мартынова
Фото Татьяны Фатеевой