Организаторам незаконной миграции в Новосибирске дали условные сроки

Осуждённые прописывали мигрантов в Ленинском районе
Осуждённые прописывали мигрантов в Ленинском районе

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которые обвиняются в организации незаконной миграции.


В 2016 году – начале 2017 года подельники регистрировали мигрантов в Ленинском районе Новосибирска, используя поддельные дата-штампы пограничных учреждений РФ и миграционные карты, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.


Мужчину и женщину суд признал виновными в совершении преступления, согласно п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), и приговорил каждого к трём годам лишения свободы условно.


Напомним, полгода назад новосибирская пенсионерка попала под суд за прописку 35 мигрантов.

Прочтений: 363
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено