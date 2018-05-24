Из нового лимузина Путина делают массовый кроссовер

Лимузин Aurus

Внедорожник Aurus проекта «Кортеж» станет самым массовым автомобилем в новой отечественной линейке и будет представлен в 2019 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В начале мая автомобили проекта впервые появились на публике — президент Владимир Путин использовал лимузин Aurus на инаугурации.







«Внедорожник — это более массовый продукт, как практика показала. Мы рассчитываем на SUV. Если седаны будут выпускаться сотнями, то на SUV мы имеем очень большие надежды. В дальнейшем мы планируем создать массовый «народный внедорожник», — рассказал Мантуров на презентации бренда Aurus.





Сейчас эти машины собирает Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), его мощности не превышают 200 автомобилей в год. Однако появились договоренности с компанией Sollers, которая готова включиться в производство на условиях сборки не менее 1500 штук в год.





Большая премьера бренда Aurus состоится 29 августа на автосалоне в Москве, в 2019 году проект представят на международном автосалоне в Женеве. Цены на автомобили пока не озвучиваются, но отмечается, что Aurus в автомобильной иерархии будет выше Mercedes-Benz, но ниже Bentley и Rolls-Royce.





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