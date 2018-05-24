Из нового лимузина Путина делают массовый кроссовер

Лимузин Aurus
Лимузин Aurus

Внедорожник Aurus проекта «Кортеж» станет самым массовым автомобилем в новой отечественной линейке и будет представлен в 2019 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В начале мая автомобили проекта впервые появились на публике — президент Владимир Путин использовал лимузин Aurus на инаугурации. 


«Внедорожник — это более массовый продукт, как практика показала. Мы рассчитываем на SUV. Если седаны будут выпускаться сотнями, то на SUV мы имеем очень большие надежды. В дальнейшем мы планируем создать массовый «народный внедорожник», — рассказал Мантуров на презентации бренда Aurus. 


Сейчас эти машины собирает Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), его мощности не превышают 200 автомобилей в год. Однако появились договоренности с компанией Sollers, которая готова включиться в производство на условиях сборки не менее 1500 штук в год. 


Большая премьера бренда Aurus состоится 29 августа на автосалоне в Москве, в 2019 году проект представят на международном автосалоне в Женеве. Цены на автомобили пока не озвучиваются, но отмечается, что Aurus в автомобильной иерархии будет выше Mercedes-Benz, но ниже Bentley и Rolls-Royce.


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

«Крузак» на полмиллиона дешевле

У должников по штрафам ГИБДД отбирают машины и продают желающим с огромными скидками.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Прочтений: 259
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено