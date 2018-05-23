Цены на бензин и дизельное топливо в Новосибирске снова возросли

В среднем за неделю топливо подорожало на один рубль
В среднем за неделю топливо подорожало на один рубль

В Новосибирске за прошедшую неделю снова выросли цены на бензин и дизельное топливо — в среднем на один рубль.


Так, согласно данным экспертов Новосибирскстата, стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,7% (с 43,20 до 44,28 рубля за литр), а бензина — на 2,1%, в том числе на бензин марки АИ-92 — на 2,2% (с 38,05 до 39,24 рубля за литр), АИ-95 — на 1,8% (с 41,01 до 42,11 рубля за литр), АИ-98 — на 1,3% (с 45,34 до 46,32 рубля за литр).


Ранее мы сообщали, что министерство финансов РФ отказалось от идеи «плавающих» акцизов на бензин, которую ранее предложили в Федеральной антимонопольной службе в связи с растущими ценами на топливо.

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