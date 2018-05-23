Новосибирский зоопарк перевёл в уличный вольер семью перевязок
Новосибирский зоопарк выпустил в уличный вольер семью перевязок, в которой 4 детёныша.
Перевязки — это редкие представители семейства куньих. В этом году четыре детёныша родились в марте.
«И до сих пор посетители не могли их увидеть. Малыши перевязок появляются на свет совсем крошечными: вес новорожденного не более 6 грамм. В первые месяцы жизни детенышей крайне важно создать комфортные условия для их матери. Никаких стрессов, лишних звуков, и тогда самка успешно выкармливает потомство. Сейчас четыре малыша подросли, они уже едят взрослую еду, интересуются окружающим миром, и поэтому мы перевели их в вольер, доступный для наблюдений», — сообщают представители Новосибирского зоопарка.
Вольер, в котором живет семья перевязок, расположен в конце зоопарка напротив вольеров с совами и филинами.
«В Новосибирском зоопарке первое потомство от перевязок было получено в 1982 году. До этого ни в одном зоопарке мира перевязки не размножались. По прошествии 36 лет наш зоологический парк остается единственным в мире, где перевязки регулярно размножаются», — отмечают в учреждении.
На этой неделе НГС рассказывал о прибавлении в семействе других животных — детёныши появились у северных оленей.
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Елена Громкова
Фото Андрея Полякова, instagram.com/nskzoo