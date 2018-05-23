Новосибирский зоопарк перевёл в уличный вольер семью перевязок

Перевязки размножаются только в Новосибирском зоопарке
Перевязки размножаются только в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк выпустил в уличный вольер семью перевязок, в которой 4 детёныша.


Перевязки — это редкие представители семейства куньих. В этом году четыре детёныша родились в марте.


«И до сих пор посетители не могли их увидеть. Малыши перевязок появляются на свет совсем крошечными: вес новорожденного не более 6 грамм. В первые месяцы жизни детенышей крайне важно создать комфортные условия для их матери. Никаких стрессов, лишних звуков, и тогда самка успешно выкармливает потомство. Сейчас четыре малыша подросли, они уже едят взрослую еду, интересуются окружающим миром, и поэтому мы перевели их в вольер, доступный для наблюдений», — сообщают представители Новосибирского зоопарка.


Вольер, в котором живет семья перевязок, расположен в конце зоопарка напротив вольеров с совами и филинами.


«В Новосибирском зоопарке первое потомство от перевязок было получено в 1982 году. До этого ни в одном зоопарке мира перевязки не размножались. По прошествии 36 лет наш зоологический парк остается единственным в мире, где перевязки регулярно размножаются», — отмечают в учреждении.



На этой неделе НГС рассказывал о прибавлении в семействе других животных — детёныши появились у северных оленей.

Прочтений: 1221
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено