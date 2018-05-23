Новосибирский зоопарк перевёл в уличный вольер семью перевязок

Перевязки размножаются только в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк выпустил в уличный вольер семью перевязок, в которой 4 детёныша.







Перевязки — это редкие представители семейства куньих. В этом году четыре детёныша родились в марте.







«И до сих пор посетители не могли их увидеть. Малыши перевязок появляются на свет совсем крошечными: вес новорожденного не более 6 грамм. В первые месяцы жизни детенышей крайне важно создать комфортные условия для их матери. Никаких стрессов, лишних звуков, и тогда самка успешно выкармливает потомство. Сейчас четыре малыша подросли, они уже едят взрослую еду, интересуются окружающим миром, и поэтому мы перевели их в вольер, доступный для наблюдений», — сообщают представители Новосибирского зоопарка.





Вольер, в котором живет семья перевязок, расположен в конце зоопарка напротив вольеров с совами и филинами.







«В Новосибирском зоопарке первое потомство от перевязок было получено в 1982 году. До этого ни в одном зоопарке мира перевязки не размножались. По прошествии 36 лет наш зоологический парк остается единственным в мире, где перевязки регулярно размножаются», — отмечают в учреждении.





Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) 23 Май 2018 в 5:09 PDT





На этой неделе НГС рассказывал о прибавлении в семействе других животных — детёныши появились у северных оленей.