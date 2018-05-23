Жительница Горского нашла в подъезде коробку с недоставленными письмами

Такую коробку сегодня жители Горского микрорайона, 74 обнаружили на первом этаже в подъезде

Сегодня, 23 мая, в Ленинском районе Новосибирска жительница одного из домов Горского микрорайона нашла в своём подъезде коробку с письмами, которые не разложили по почтовым ящикам.





«Сегодня я захожу в подъезд вместе с дочерью. Я смотрю: на окне стоит коробка. Там подписано — почта не разносится, ключей нет. Хотя на самом деле в подъезд же они занесли коробку с письмами. Почтальон поленился, во-первых, раскидать письма по ящикам, во-вторых, мы ждали письма три месяца. Мы получили письма — они от февраля, они уже на почту пришли в феврале и лежали там с февраля. Мы своих писем нашли три, но там же ещё целая коробка [писем] наших соседей. Притом что у нас два подъезда в доме, письма некоторые к нашему подъезду относятся, а некоторые — к соседнему подъезду», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Ольга Карпусь.





Почта России прокомментировала ситуацию. По информации УФСП Новосибирской области, письма в абонентские почтовые ящики одного из подъездов этого дома временно не доставлялись, так как ответственное лицо отказалось предоставить ключ от подъезда начальнику почтового отделения.





«Обращаем внимание, что почтальон обязан опустить письмо или мелкий пакет именно в абонентский ящик в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи.





В отношении действий почтальона, доставившей сегодня накопившуюся корреспонденцию, но не разложившую ее по абонентским ящикам, проводится проверка», — сообщили представители Почты России.





Также представители Почты проверяют информацию о том, что в коробке были письма для двух подъездов.