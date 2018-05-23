В Новосибирске нашёлся подросток, пропавший две недели назад
В Новосибирске закончились поиски 15-летнего Максима Белова, который исчез 9 мая.
О завершении поисков сообщает содружество волонтёров «Доброспас-Новосибирск».
Раннее волонтёры рассказывали, что Белов пропал в Ленинском районе. «Он был дома, ушёл оттуда 9 мая и после этого не появился», — отмечала в переписке в социальной сети «ВКонтакте» координатор добровольческого поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Светлана Карпова.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова