В Новосибирске нашёлся подросток, пропавший две недели назад

Подросток нашёлся через две недели
Подросток нашёлся через две недели

В Новосибирске закончились поиски 15-летнего Максима Белова, который исчез 9 мая.


О завершении поисков сообщает содружество волонтёров «Доброспас-Новосибирск».


Раннее волонтёры рассказывали, что Белов пропал в Ленинском районе. «Он был дома, ушёл оттуда 9 мая и после этого не появился», — отмечала в переписке в социальной сети «ВКонтакте» координатор добровольческого поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Светлана Карпова.

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