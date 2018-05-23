Виктор Толоконский ушёл с поста советника

Виктор Толоконский перестал был советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС, но остался на посту главного советника мэра Новосибирска

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский покинул должность в Сибирском институте управления РАНХиГС, которую по совместительству занимал с прошлого ноября.





«Много, много работы в мэрии города. Не успеваю совмещать. Поэтому в конце прошлой недели я уволился. <…> К сожалению, на работу в институте время не хватило, и я попросил меня отпустить», — сообщил корреспонденту НГС Виктор Толоконский.







Советником школы управления СИУ РАНХиГС Толоконский стал 3 ноября 2017 года, а в конце того же месяца бывший глава Новосибирска, Новосибирской области и Красноярского края устроился на должность главного советника мэра.





В беседе с корреспондентом НГС Виктор Толоконский уточнил, что продолжает оставаться главным советником мэра, а в будущем войдёт в совет директоров РЖД.