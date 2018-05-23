Виктор Толоконский ушёл с поста советника

Виктор Толоконский перестал был советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС, но остался на посту главного советника мэра Новосибирска
Виктор Толоконский перестал был советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС, но остался на посту главного советника мэра Новосибирска

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский покинул должность в Сибирском институте управления РАНХиГС, которую по совместительству занимал с прошлого ноября. 


«Много, много работы в мэрии города. Не успеваю совмещать. Поэтому в конце прошлой недели я уволился. <…> К сожалению, на работу в институте время не хватило, и я попросил меня отпустить», — сообщил корреспонденту НГС Виктор Толоконский.


Советником школы управления СИУ РАНХиГС Толоконский стал 3 ноября 2017 года, а в конце того же месяца бывший глава Новосибирска, Новосибирской области и Красноярского края устроился на должность главного советника мэра


В беседе с корреспондентом НГС Виктор Толоконский уточнил, что продолжает оставаться главным советником мэра, а в будущем войдёт в совет директоров РЖД.

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