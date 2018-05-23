Полсотни бараков под снос: власти отдадут под застройку несколько кварталов в «Телецентре»

Город готов расстаться ещё с 53 старыми домами в «Телецентре»
Город готов расстаться ещё с 53 старыми домами в «Телецентре»

В мэрии Новосибирска готовят к торгам участки площадью 8,7 га в Ленинском районе города — территории войдут в программу развития застроенных территорий (РЗТ).


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии в ответ на запрос, сейчас департамент строительства и архитектуры готовит заключение о РЗТ в границах 4-го и 5-го переулков Римского-Корсакова — здесь под расселение и снос на площадке в 1,4 га попадают 8 домов. Ориентировочных сроков подготовки документации к торгам в мэрии не уточнили.


Кроме того, чиновники оценили возможность развития ещё 5 участков в микрорайоне общей площадью 7,3 га. Всего на них предполагается расселение 45 домов, из которых 4 уже признаны аварийными.


В частности, как следует из документации на сайте департамента, на торгах может оказаться участок между улицами Костычева, Степной, 3-м переулком Серафимовича и 3-м переулком Римского-Корсакова (1,5 га, 8 многоквартирных домов); между улицей Серафимовича и 1-м переулком Римского-Корсакова (1,02 га, 4 дома); в границах улиц Костычева, Серафимовича, Степная и 2-го переулка Серафимовича (2,36 га, 14 домов); квартал между улицами Степной, Серафимовича, 1-м и 2-м переулками Римского-Корсакова (1,65 га, 11 домов). Самый маленький участок для застройки — во 2-м переулке Римского-Корсакова: здесь на 0,75 га стоят 5 домов.


В начале месяца городские власти отдали для развития квартал с 7 домами. Несколько домов в квартале уже снесены, дома постепенно сносят и в других частях микрорайона

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