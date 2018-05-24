Танцует, как Дэдпул: сибирячка повторила танец за супергероем и встала на голову

Ролик в «Инстаграме» собрал 500 тысяч просмотров
Ролик в «Инстаграме» собрал 500 тысяч просмотров

Новосибирская танцовщица Полина Дубкова сняла новый ролик для соцсетей — для своих зрителей она станцевала вместе с Дэдпулом.


«Анимацию я нашла на сайте Diplo. Сняли быстро, раза с третьего, мне было тяжело вставать на голову. Танец уже разошелся по сети, но поскольку он сложнее предыдущего, повторений меньше. Мне больше нравится танец с зеленым человечком», — сказала Полина корреспонденту.

Она выложила ролик в своем профиле в Instagram, и видео уже набрало более полумиллиона просмотров. Подписчики Дубковой поддерживают ее творчество в комментариях, бывает, присылают много разных анимированных существ, предлагают идеи, но девушке редко что-то нравится.


Я VS Дэдпул😂😂😂 Кто победил в этом батле?🤔 1. Я 👩🏼 2. Дэдпул 👹 3. У вас ничья 👏🏿 4. Зелёный чувак 👽😂 5. ЗАДОЛБАЛИ 😡 Голосуй в комментариях 👇🏾😜 . Запускаю новый челлендж #deadpooldance, выкладывайте свои видео, ставьте хэштэг и отмечайте мой аккаунт ☝🏾 Лучшее попадёт ко мне в сторис 👌🏾😘 . Song: @frenchmontana @diplo @zhaviaward @lilpump- welcome to the party ❤️🤪 . #dance #vine #dametucosita #deadpool #deadpool2 #танец #вайн #diplo #frenchmontana #lilpump

Публикация от Polina Dubkova | DANCER (@dubkovapo)


В середине апреля Полина Дубкова сняла свой первый ролик, в которой копировала танец анимированного персонажа. Ролик «Повтори за зеленым человечком» разошелся по интернету, танец повторяли даже за границей.

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