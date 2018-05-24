Танцует, как Дэдпул: сибирячка повторила танец за супергероем и встала на голову
Новосибирская танцовщица Полина Дубкова сняла новый ролик для соцсетей — для своих зрителей она станцевала вместе с Дэдпулом.
«Анимацию я нашла на сайте Diplo. Сняли быстро, раза с третьего, мне было тяжело вставать на голову. Танец уже разошелся по сети, но поскольку он сложнее предыдущего, повторений меньше. Мне больше нравится танец с зеленым человечком», — сказала Полина корреспонденту.
Она выложила ролик в своем профиле в Instagram, и видео уже набрало более полумиллиона просмотров. Подписчики Дубковой поддерживают ее творчество в комментариях, бывает, присылают много разных анимированных существ, предлагают идеи, но девушке редко что-то нравится.
В середине апреля Полина Дубкова сняла свой первый ролик, в которой копировала танец анимированного персонажа. Ролик «Повтори за зеленым человечком» разошелся по интернету, танец повторяли даже за границей.
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Алена Золотухина
Видео instagram.com/dubkovapo
Скриншот видео