Танцует, как Дэдпул: сибирячка повторила танец за супергероем и встала на голову

Ролик в «Инстаграме» собрал 500 тысяч просмотров

Новосибирская танцовщица Полина Дубкова сняла новый ролик для соцсетей — для своих зрителей она станцевала вместе с Дэдпулом.





«Анимацию я нашла на сайте Diplo. Сняли быстро, раза с третьего, мне было тяжело вставать на голову. Танец уже разошелся по сети, но поскольку он сложнее предыдущего, повторений меньше. Мне больше нравится танец с зеленым человечком», — сказала Полина корреспонденту.



Она выложила ролик в своем профиле в Instagram, и видео уже набрало более полумиллиона просмотров. Подписчики Дубковой поддерживают ее творчество в комментариях, бывает, присылают много разных анимированных существ, предлагают идеи, но девушке редко что-то нравится.











В середине апреля Полина Дубкова сняла свой первый ролик, в которой копировала танец анимированного персонажа. Ролик «Повтори за зеленым человечком» разошелся по интернету, танец повторяли даже за границей.