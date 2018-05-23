На квартиру не хватало: бывшего тренера по боксу будут судить за нападение на офис микрозаймов

Налётчик находится в СИЗО

В Калининский районный суд Новосибирска передали уголовное дело 43-летнего Евгения Лоншакова — по версии следствия, он, угрожая ножом, заставил сотрудницу компании «Быстроденьги» отдать ему 15 тысяч 580 рублей из кассы. Грабёж произошёл 4 апреля.







«Он зашёл в помещение микрофинансовой компании "Быстроденьги", расположенной в Калининском районе, и при этом у него с собой был нож. В офисе находился специалист данной организации. Охраны не было. Он направил нож в сторону специалиста, сотрудницы этой организации, потребовал передать ему деньги. Та, естественно, боясь за свою жизнь и здоровье, выполнила эти требования и передала ему деньги», — рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.







Лоншакова задержали 18 апреля — мужчина сразу дал признательные показания. В прокуратуре уточнили, что обвиняемый работал тренером по боксу в школе олимпийского резерва с 2006-го по 2010 год, но в последнее время работы у него не было.





Евгений Лоншаков рассказал следователю, что он пытался заняться бизнесом в интернете, но прогорел. «Он пояснил, что были кредиты, перестал их платить. Решил взять в микрофинансовой организации кредит. Он пришёл в организацию изначально, чтобы взять кредит и оплатить аренду квартиры», — уточнила Махова.





По словам мужчины, 4 апреля он пришёл в офис «Быстроденег», но в кредите ему отказали из-за отсутствия прописки. «Он вышел из офиса и пошёл дальше думать, что ему делать, — продолжает гособвинитель. — И вот придумал таким образом взять денег. Вернулся в этот же день и потребовал денег».





Сейчас Лоншаков находится в СИЗО. Уголовное дело уже направлено в Калининский районный суд.





Ранее налётчик, напавший с ножом на продавца «Русских блинов» и забравший из кассы больше 4 тысяч рублей, был осуждён на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

