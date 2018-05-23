«Хонда» улетела в кювет с Бердского шоссе: пострадали четыре человека (обновлено)
Днём 23 мая на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска автомобиль «Хонда» вылетел в кювет.
ДТП произошло около 14:00 недалеко от поворота с Бердского шоссе на улицу Механическую.
«В 14:22 информация поступила, через минуту выехал экипаж: четыре человека, оперативный автомобиль. На месте были через 11 минут. <…> Пострадавшие доставлены в медучреждения города. Были организованы противопожарные мероприятия и стабилизация транспортных средств», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
По словам Фокина, в аварии пострадали 4 человека. Из автомобиля их извлекли до прибытия спасателей.
«Совместно с прибывшими сотрудниками ПЧ спасатели МАСС провели противопожарные мероприятия», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».
После публикации в автоинспекции Новосибирска пояснили, что авария случилась в 14:05 из-за того, что водитель «Хонды» наехал на бордюрный камень.
«В 14:05 водитель 1990 года рождения двигался на автомобили Хонда Авансер следовал по Бердскому шоссе со стороны улицы Одоевского в сторону улицы Первомайской. В ходе движения наехал на бордюрный камень. Пострадали четыре человека, но у нас пока данные только по двум: водитель и пассажир в 1984 года рождения. По остальным данные уточняются», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Сегодня утром в Первомайском районе Новосибирска произошло другая авария: после столкновения Renault Sandero и Toyota Sprinter одна из машин влетела в дерево.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/mass54