В новосибирских школах начали звенеть последние звонки

Торжественная линейка в «Горностае» прошла в актовом зале
Торжественная линейка в «Горностае» прошла в актовом зале

Утром 24 мая в Новосибирске начались последние звонки, сегодня торжественные линейки пройдут в девяти школах города.


Звонки сегодня запланированы в лицеях № 130 имени академика Лаврентьева, № 28 и № 12, гимназиях № 5, № 4, № 17, школах № 202, № 206 и образовательном центре «Горностай». 


Центр «Горностай» сегодня посетил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


«Сейчас вы на пороге большой жизни. Если до этого вам помогали учителя и родители принять решение, то дальше это решение принимаете вы, и ответственность за него лежит на вас. Мне очень хотелось бы, чтобы вы реализовали свои возможности и свой потенциал здесь в Новосибирске — в наших вузах, поступили работать на наши предприятия, развивая свои навыки и начиная своё дело», — сказал Локоть в напутственной речи выпускникам центра. Мэр подчеркнул, что «Горностай» входит в топ лучших школ России.


Также мэр съездит сегодня к выпускникам лицея № 130 и гимназия № 5.


Мэр сегодня решил поздравить выпускников трёх школ
Мэр сегодня решил поздравить выпускников трёх школ


«Горностай» — одна из 9 школ, в которой сегодня звенел последний звонок
«Горностай» — одна из 9 школ, в которой сегодня звенел последний звонок


Мэр подчеркнул, что «Горностай» входит в топ лучших школ России
Мэр подчеркнул, что «Горностай» входит в топ лучших школ России


Завтра, 25 мая, последние звонки прозвенят для выпускников остальных школ города.


«В этом году последние звонки прозвучат для 7788 выпускников 11-х классов в 213 общеобразовательных учреждениях города», — уточнили в пресс-центре мэрии.


До школьных выпускных балов остался месяц — родители одиннадцатиклассников рассказали, сколько потратят на праздник.

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