Торжественная линейка в «Горностае» прошла в актовом зале

Утром 24 мая в Новосибирске начались последние звонки, сегодня торжественные линейки пройдут в девяти школах города.







Звонки сегодня запланированы в лицеях № 13 0 имени академика Лаврентьева, № 28 и № 12 , гимназиях № 5 , № 4 , № 17 , школах № 20 2, № 206 и образовательном центре «Горностай».





Центр «Горностай» сегодня посетил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





«Сейчас вы на пороге большой жизни. Если до этого вам помогали учителя и родители принять решение, то дальше это решение принимаете вы, и ответственность за него лежит на вас. Мне очень хотелось бы, чтобы вы реализовали свои возможности и свой потенциал здесь в Новосибирске — в наших вузах, поступили работать на наши предприятия, развивая свои навыки и начиная своё дело», — сказал Локоть в напутственной речи выпускникам центра. Мэр подчеркнул, что «Горностай» входит в топ лучших школ России.





Также мэр съездит сегодня к выпускникам лицея № 130 и гимназия № 5.





Мэр сегодня решил поздравить выпускников трёх школ





«Горностай» — одна из 9 школ, в которой сегодня звенел последний звонок





Мэр подчеркнул, что «Горностай» входит в топ лучших школ России





Завтра, 25 мая, последние звонки прозвенят для выпускников остальных школ города.





«В этом году последние звонки прозвучат для 7788 выпускников 11-х классов в 213 общеобразовательных учреждениях города», — уточнили в пресс-центре мэрии.





До школьных выпускных балов остался месяц — родители одиннадцатиклассников рассказали, сколько потратят на праздник.

