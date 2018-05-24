В новосибирских школах начали звенеть последние звонки
Утром 24 мая в Новосибирске начались последние звонки, сегодня торжественные линейки пройдут в девяти школах города.
Звонки сегодня запланированы в лицеях
Центр «Горностай» сегодня посетил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Сейчас вы на пороге большой жизни. Если до этого вам помогали учителя и родители принять решение, то дальше это решение принимаете вы, и ответственность за него лежит на вас. Мне очень хотелось бы, чтобы вы реализовали свои возможности и свой потенциал здесь в Новосибирске — в наших вузах, поступили работать на наши предприятия, развивая свои навыки и начиная своё дело», — сказал Локоть в напутственной речи выпускникам центра. Мэр подчеркнул, что «Горностай» входит в топ лучших школ России.
Также мэр съездит сегодня к выпускникам лицея
Завтра, 25 мая, последние звонки прозвенят для выпускников остальных школ города.
«В этом году последние звонки прозвучат для 7788 выпускников 11-х классов в 213 общеобразовательных учреждениях города», — уточнили в пресс-центре мэрии.
До школьных выпускных балов остался месяц — родители одиннадцатиклассников рассказали, сколько потратят на праздник.
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Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой