К Новосибирску приближается волна тепла с дождями

Синоптики прогнозируют тёплую, но дождливую погоду

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: к выходным воздух в городе прогреется до +19 градусов, но при этом будет пасмурно и дождливо.







В четверг, 24 мая, в Новосибирской области будет ещё сохраняться прохладная погода.







«Вся территория у нас будет находиться в тылу за холодным фронтом <…> Понижение температурного фона происходит. По прогнозу, у нас ожидается облачно с прояснениями на 24 мая по области, в отдельных районах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Днём местами грозы, юго-восток нашей области останется без осадков. Ветер у нас северо-западный: ночью 6–11, местами порывы до 18 [метров в секунду], днём 8–13 с порывами до 20», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.







По её словам, в ближайшую ночь температура в Новосибирске будет держаться на уровне +1…+3 градусов, ожидается небольшой дождь. Завтра днём в городе будет уже без осадков, а воздух прогреется до +9...+11 градусов.







Согласно прогнозу, в последующие двое суток, 25 и 26 мая, Новосибирскую область также ждут дожди и грозы. Ветер изменит своё направление на юго-западное, в Новосибирске он будет дуть со скоростью 6–11 м/с, 25 мая — с порывами до 16 м/с. Все эти двое суток в городе будут лить небольшие и умеренные дожди, но при этом станет теплее. В пятницу ночью синоптики прогнозируют +5…+7 , днём +13…+15 градусов. В субботу ночная температура поднимется до +8…+10 , а дневная до +17…+19 градусов.







Ранее новосибирские синоптики рассказали, что май 2018 года можно считать аномальным — средняя температура в Новосибирске опустилась ниже нормы на 11 градусов.

